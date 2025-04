El alcalde de Villanueva realiza ajustes en el equipo de gobierno

Soledad Gómez Lunes, 23 de mayo 2022, 17:26 Comenta Compartir

El alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado esta mañana un reajuste en el equipo de gobierno, que afecta a las competencias que llevan cada uno de los concejales.

El objetivo es dar «nuevo impulso a la gestión municipal» tras los trabajos realizados entre los ayuntamientos de Villanueva y de Don Benito, con respecto a la fusión.

Una vez pasado el proceso de aprobación de la unión de ambos municipios y que las distintas comisiones informativas ya están trabajando, Gallardo asegura que «era necesario un reajuste, que no es importante desde el punto de vista de la reorganización, pero sí que dará un nuevo impulso a la acción de gobierno, basada en atender las necesidades de los ciudadanos y cumplir los compromisos adquiridos en las elecciones».

En este sentido, ha insistido en que no le gusta hacer cambios en áreas que deben ser fortalecidas, pero que cada dos años, «una vez que el gobierno ha rodado», es bueno revisar las competencias. En esta legislatura no ha sido posible por la pandemia «y porque el proceso de fusión era importante como para no crear alteración en la acción de gobierno».

El traspaso de competencias de las distintas delegaciones se ha iniciado este mismo lunes y la próxima semana será efectiva, afectando a la mayoría de concejales. De este modo, Luis Solís continúa como Vicealcalde y sigue llevando Asuntos Jurídicos y Contratación, asumiendo también Seguridad Ciudadana.

Por su parte, la portavoz municipal, María Lozano, conserva este cargo, además de Política Social y Dependencia, y Educación, añadiendo la delegación de Deportes. En este caso, Ana Belén Pérez, que es quien tenía dicha concejalía, asume la de Igualdad.

Por su parte, Manuel Mejías será el responsable de Agricultura, mientras que Zacarías Reyes se queda con Parques y Jardines y Medioambiente, asumiendo Navisa y Cementerio.

Rosa Chamizo suma el área de Servicios Municipales Externos al de Urbanismo, Planificación del Territorio, Fondos Europeos y Transporte. En cuanto a Mónica Calurano llevará Turismo, junto a sus competencias anteriores de Economía y Hacienda, y Mayores. Ahora será Ana Mansanet quien, además de Cultura, Comercio, Industria y Mercado Abastos, se encargue de Bibliotecas y de Universidad Popular. En este caso de la Universidad Popular, el Alcalde ha explicado que ha querido es aglutinar todo lo que tiene que ver con acciones formativas a la Cultura, por los lazos que comparten.

Por otro lado, Consuelo León, se encargará en lo sucesivo de Régimen Interior y Festejos, además de Personal y Empleo.

En cuanto a Santiago Jiménez, que sigue siendo concejal de Juventud, Mantenimiento Edificios Publicos y Participación Ciudadana, también se encargará de los barrios. En este caso, antes todos los concejales llevaban una parte de dedicación a un barrio concreto «que no ha funcionado como me habría gustado, por eso la competencia en esta materia la va a llevar solo un concejal», ha dicho el Alcalde.

Finalmente, Manuel Fernández Vaca deja Festejos y continúa con Eadministración y Alta Tecnologías, así como Salud Pública, mientras Arturo García sigue llevando Obras y Servicios y Alumbrado Público, y Víctor Manuel Jiménez la Entidades Locales Menores y Poblados.

Tras el anuncio de los cambios, Gallardo ha señalado que no van a conllevar la necesidad «de reajuste propio de un cambio profundo de gobierno, sino que le da un carácter de impulso, ante un año que es importante para dar cuenta de la acción de gobierno a la ciudadanía». El objetivo, ha insistido, es que «la proximidad y el carácter afectivo del equipo con la ciudadanía se mantenga y se vea incrementado en los próximos meses».