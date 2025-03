El alcalde de Villafranca de los Barros (Cs) renuncia al cargo y al acta de concejal por «desgaste anímico»

M. Ángeles puerto Jueves, 13 de octubre 2022, 09:50 | Actualizado 14:53h. Comenta Compartir

«Quiero anunciar mi renuncia a la Alcaldía y al acta de concejal debido al desgaste anímico que estoy sufriendo en los últimos tiempos al frente del Ayuntamiento, que me está resultando imposible revertir». De esta forma ha anunciado el regidor de Villafranca de los Barros, José Manuel Rama Moya, su renuncia al cargo en un comunicado.

Rama, del partido Ciudadanos, alega que han sido los propios concejales de su grupo municipal los que le han pedido que se marchara, que se pusiera «a un lado en lo que resta de legislatura, a pesar de no reconocer la procedencia de tal petición», apunta el regidor.

Ciudadanos obtuvo cinco concejales en Villafranca en las elecciones de 2019 mientras que el PP sacó cuatro. Rama gobernaba gracias a un pacto entre ambos partidos. El PSOE ganó los comicios, con Ramón Ropero al frente, con ocho concejales. Con el bipartito configurado en Villafranca finalizaban 36 años de gobiernos locales socialistas.

El hasta ahora alcalde de Villafranca ha agradecido «la labor de los concejales y empleados municipales, su constante trabajo y entrega. También a los concejales de la oposición en su papel de fiscalizadores del gobierno municipal», según el comunicado. También destaca «la labor de todo el movimiento asociativo y reconocer que su labor contante que repercute en la sociedad de Villafranca».

En su despedida ha pedido disculpas a los villafranqueses -especialmente a los vecinos del barrio del Pilar-, por no haberles podido acompañar institucionalmente en estos días festivos.

Agradecimiento

Rama ha pedido disculpas por los fallos que haya cometido durante sus tres años y medio al frente del Consistorio de la localidad y a los que le votaron en mayo de 2019 y «se sientan decepcionados con esta decisión», sostiene.

«Os agradezco que me hayáis permitido vivir esta bonita etapa de servicio a la ciudadanía de Villafranca. Al resto de los vecinos, les agradezco enormemente el reconocimiento y el cariño recibido durante este tiempo», señala en su despedida. «Ahora retomaré mi vida profesional y, en lo personal, me dedicaré a devolver el tiempo que no he podido dar en esta etapa a mi familia, a mis hijas, a mi mujer Manoli, a quien agradezco, muy especialmente, todo el apoyo recibido», continúa el escrito.

Según fuentes de la Secretaría General del Ayuntamiento, lo primero que va a tener lugar es un pleno extraordinario para hacer efectiva esa renuncia en un plazo no superior a 10 días.

Tras ese pleno se convocaría otro, también en un plazo inferior a diez días, para nombrar al nuevo concejal de Ciudadanos. Ese sería el primer punto en el orden del día, el siguiente es la elección del alcalde. Aquí puede pasar cualquier cosa.

El actual equipo de gobierno deberá llegar a un acuerdo en el nombramiento del nuevo alcalde, bien Isabel García Ramos, cabeza de lista de Cs, o Manuel Piñero, del PP. Si no hay acuerdo será automáticamente la lista más votada quien asuma este encargo, en este caso, el PSOE con Ramón Ropero a la cabeza.

Cs agradece la entrega y dedicación de Rama

Por su parte, el grupo municipal Cs también ha agradecido la «entrega y dedicación» de José Manuel Rama Moya en el pueblo y en el propio partido. «Han sido tres años muy complicados en la toma de decisiones por lo que la pandemia ha supuesto para el trabajo diario de un Alcalde y Equipo de gobierno, con el consiguiente desgaste en todas las facetas de las personas».

La formación naranja en Villafranca resalta que «han prevalecido los intereses generales por encima de los personales y partidistas. Es difícil encontrar a políticos y gobernantes con altura de miras, agradeciéndole a José Manuel Rama por este acto difícil, sin duda, de generosidad».