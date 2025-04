El alcalde de Salvatierra de los Barros deja «temporalmente» el cargo por motivos de salud Francisco José Saavedra Salguero asegura que su «cuerpo ha dicho basta y he tenido ciertas complicaciones de salud que me han llevado al hospital en varias ocasiones»

El alcalde de Salvatierra de los Barros deja la alcaldía de la localidad pacense por motivos de salud. Francisco José Saavedra Salguero se ha dirigido a sus vecinos en redes sociales para comunicarles que el cargo de primer edil del muncipio ubicado en la Sierra Suroeste va a tener una «sustitución temporal» por no poder ejercer al cien por cien sus funciones.

«En los últimos días, mi cuerpo ha dicho basta y he tenido ciertas complicaciones de salud que me han llevado al hospital en varias ocasiones. Estas circunstancias han hecho plantearme seriamente sobre si en estos momentos puedo desempeñar mis funciones como alcalde al 100%, motivo por el que, tras reflexionarlo, hizo que ayer tarde decidiera firmar el decreto de sustitución, por el que me aparto temporalmente del cargo por motivos de salud», declaraba en redes sociales, junto a una imagen de rechazo al proyecto del macrovertedero.

Saavedra ha querido aclarar que no abandona la alcaldía, «simplemente es una sustitución temporal por enfermedad, pudiendo volver a asumir mis funciones una vez recuperado. A partir de este momento, mi equipo de gobierno tomará temporalmente las riendas, asumiendo la gestión del día a día del Ayuntamiento durante mi convalecencia», reseña el alcalde.

El primer edil salvaterreño explica que ha tomado la decisión «desde la máxima responsabilidad, con el fin de que mis problemas de salud no intervengan en el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros», sostiene.

Además, Saavedra ha querido dejar claro que tiene el «propósito de llegar al fin de nuestro mandato con un alto grado de cumplimiento del programa de gobierno con el que nos comprometimos en 2019», explica. Incide, en su comunicado, que «no es un abandono, es una pausa en el camino. Seguiré estando para ayudar a todos y todas en lo que mis fuerzas me permitan, mi vocación de servicio a mi pueblo sigue intacta como el primer día».

Para despedirse ha pedido a sus vecinos que entiendan y respeten «que la salud es lo primero y que debo atender las recomendaciones sanitarias» y ha dado las gracias a «todas y cada una de las personas que me han llamado o enviado mensajes de ánimo estas últimas semanas», finaliza.

