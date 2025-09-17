El alcalde pide el arreglo de la carretera a Badajoz
REDACCIÓN
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00
El alcalde, Manuel Borrego Rodríguez, ha lanzado un llamamiento «urgente» a la Diputación y a la Junta para que acometan «de inmediato» el acondicionamiento de las carreteras que conectan la localidad con Barcarrota y Badajoz. La petición se produce tras un accidente ocurrido recientemente en la vía hacia Barcarrota, en el que murió un motorista de 20 años.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.