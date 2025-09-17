El alcalde pide el arreglo de la carretera a Badajoz

REDACCIÓN Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El alcalde, Manuel Borrego Rodríguez, ha lanzado un llamamiento «urgente» a la Diputación y a la Junta para que acometan «de inmediato» el acondicionamiento de las carreteras que conectan la localidad con Barcarrota y Badajoz. La petición se produce tras un accidente ocurrido recientemente en la vía hacia Barcarrota, en el que murió un motorista de 20 años.