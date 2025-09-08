HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

FUENTE DEL MAESTRE

El alcalde fontanés recibió a los participantes en el programa 'Vacaciones en Paz'

REDACCIÓN

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

El alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios, recibió de forma oficial a los participantes del programa 'Vacaciones en Paz', en un acto que tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento.

En esta recepción oficial estuvieron presentes cinco de los niños saharauis que han venido al municipio este verano, acompañados de sus familias de acogida. Además también estuvieron la concejala de la Universidad Popular Fontanesa, Isa Chaves, y la concejala de políticas sociales, Estrella Ramos.

Durante la recepción, el primer edil fontanés conoció las experiencias vividas por las familias, compartió opiniones y sensaciones con los propios niños, y les entregó un regalo compuesto por material escolar.

A Fuente del Maestre llegaron el 8 de julio un total de 6 niños saharauis, cinco de ellos a través de FedesaEx, y uno desde NUR Saharui.

