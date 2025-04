El alcalde de Zafra espera que la Relación de Puestos de Trabajo esté lista el 1 de mayo

ANA MAGRO Martes, 8 de febrero 2022, 08:12 Comenta Compartir

El alcalde de Zafra, José Carlos Contreras, que ya había manifestado su apoyo a los trabajadores municipales que el viernes 4 de febrero se concentraron a las puertas del ayuntamiento reivindicando que se apruebe de forma definitiva, tras casi un año, el Reglamento de Productividades, Gratificaciones y Horas Extraordinarias y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). En Radio Emisur, ha explicado que en marzo de 2021 ya se estaba elaborando la nueva RPT gracias a una subvención de la Diputación y a través de una empresa a la que le encomendó esta tarea. «Entonces, los nuevos técnicos consideraron que había unos complementos que no estaban bien justificados», explica el alcalde, que recuerda que los trabajadores municipales cobran sus nóminas, aunque en ellas no están incluidos los complementos o gratificaciones que se han venido pagando desde hace décadas, «porque no se podían justificar». Ahora que se está realizando la RPT, esos complementos ya se estarían introduciendo, para que los trabajadores puedan cobrarlos de forma normalizada y legal.

La nueva RPT –informa Contreras– comenzó a elaborarse hace dos años, pero el equipo de gobierno y los técnicos no recibieron la información hasta febrero de 2021. Tras repasarla, en julio de 2021 se les pasó una copia a los sindicatos y estos dieron respuesta en noviembre.

Ahora dice el alcalde que ya están en disposición de sentarse a negociar la RPT. Dice que la negociación comenzará cuando se recupere de una intervención quirúrgica a la que ha sido sometido. Precisamente, afeó a los sindicatos que convocaran la manifestación de protesta pese a que sabían que la semana pasada había convocada una mesa de negociación, que se tuvo que anular por la operación. «Así creo que no se negocia», se queja Contreras, que ha puesto la fecha en la que le gustaría que estuviera lista la RPT, el 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajo.