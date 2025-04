El alcalde de Almendralejo sitúa en Bastión Central al autor del ataque a la sede del PSOE

El alcalde de Almendralejo achacó este miércoels los hechos ocurridos en la madrugada del martes contra la sede del PSOE en Almendralejo a grupos de ... extrema derecha. José María Ramírez, que primero compareció a petición propia en el Ayuntamiento almendralejense, atendió de nuevo a la prensa a la salida del encuentro que mantuvo en Badajoz con el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

Y fue allí, a las puertas de la propia Delegación del Gobierno, y cuando aún no se ha conocido de forma oficial la identidad del joven de 20 años que se entregó a la Policía en la mañana del martes como supuesto autor de los destrozos a la puerta de la sede del PSOE, cuando afirmó que el autor pertenece al grupo Bastión Frontal.

Como informó HOY, este joven presuntamente alquiló en Mérida una miniexcavadora y la condujo de madrugada durante tres kilómetros desde una urbanización del extrarradio hasta el centro de la ciudad. Una vez allí la usó para reventar el cierre metálico de la sede socialista al tiempo que lo grababa con el móvil. Acto seguido, se marchó dejando abandonada la máquina

El primer edil almendralejense no quiso alejarse ayer de la contundencia con la que ya en la mañana del mismo martes calificó los hechos la secretaria general del PSOE local, Piedad Álvarez. «Derribar una puerta con una máquina es un atentado, un delito de odio, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre», dijo Ramírez sobre lo ocurrido, además de añadir la preocupación que siente por la situación social que a su juicio vive la sociedad en la actualidad. «Me preocupa la situación actual. No es vandalismo, no es gamberrismo, no es fruto de un reto. Decir eso es pretender blanquear lo que ha pasado en realidad», añadió.

Sobre el detenido, que ayer pasó a disposición judicial, Ramírez Morán no desveló ningún dato personal, aunque aseguró conocer que se trataba de una persona «de la ultraderecha más radical», que no hizo mucho por ocultarse.

«Estamos en Almendralejo y nos conocemos todos. Conocemos su trayectoria, sus publicaciones, a qué grupo pertenece», dijo. También recordó que se trata de un hombre mayor de edad y «responsable por tanto» de sus hechos.

Bastión Frontal

El alcalde de la capital de Tierra de Barros señaló ante los medios que el grupo al que supuestamente pertenece el autor del ataque «ha hecho ya muchas acciones en la ciudad».

Añadió que se trataba de Bastión Frontal. Es un grupo que ya ha protagonizado algún que otro hecho lamentable desde su aparición en la ciudad.

Por ejemplo fue noticia en febrero de 2022, días antes de la celebración de los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Entonces buzoneó por muchos domicilios de la ciudad un panfleto en el que podía leerse la frase 'El Ayuntamiento de Almendralejo fomenta la discriminación por sexos. ¡Basta ya!'. En él aparecía en el centro un retrato de la que por aquel entonces ostentaba la concejalía de Mujer e Igualdad, Macarena Domínguez.

A este grupo también se le atribuyen las pintadas que en enero de ese mismo año aparecieron en el mural feminista ubicado en una de las paredes laterales del antiguo edificio de Correos, junto a la sede del Ayuntamiento.

Y también otra pintada realizada sobre el cartel que indica 'Espacio Libre de la LGTBIfobia', concretamente el que se encuentra en el parque de Santa Clara. El mural que sufrió el ataque había sido encargado a la pintora María Barrios por la Asociación 8M, con motivo también del Día de la Mujer, y en el se plasman retratos de 19 mujeres destacadas de la vida pública y que habían sido elegidas por las propias asociaciones.

En él pueden verse aún a día de hoy los rostros de Carolina Coronado, Emilia Pardo Bazán, Carolina Yuste, María Victoria Gil, o Marie Curie, entre otras mujeres.