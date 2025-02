El alcalde de Almendralejo llama a la tolerancia ante los ataques LGTBI

GLORIA CASARES Lunes, 3 de julio 2023, 08:34 Comenta Compartir

El pasado viernes el recinto del Espacio de Creación Joven de Almendralejo amaneció con una cadena y un candado que ponía 'No LGBT'. También varios bancos arcoíris aparecieron con pintadas negras en señal de rechazo.

Triángulo Extremadura emitió enseguida un comunicado en el que hablaban de «intento de sabotaje» a la proyección del documental de temática LGTBI 'Voces'. La denuncia se basaba en la imposibilidad de acceder del personal técnico del Centro Joven.

Creen que este hecho supone una «clara intención de impedir la proyección de una de las actividades que integran el programa del Orgullo LGBTI de Almendralejo». Sospechan que pudo ser colocado por «cualquier persona que se opusiera a la celebración de este acto». Este documental, que aparece en la programación del Orgullo LGTB de Almendralejo, que organizan Fundación Triángulo y el propio Ayuntamiento, narra la vida de doce personas extremeñas del colectivo LGTBI de todas las edades.

Policía

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Policía Nacional por parte del Instituto de la Juventud de Extremadura y la actividad pudo desarrollarse finalmente sin incidentes.

Horas después, el alcalde, José María Ramírez, expresó su «repulsa e indignación» ante los actos vandálicos producidos en la ciudad contra el movimiento LGTBI. «Incluso hemos recibido críticas por tener una bandera arcoíris en el teatro Carolina Coronado. Saben todos que nosotros desde el Ayuntamiento colocamos símbolos de cualquier movimiento, con independencia de a quién represente».

Recordó que se han expuesto banderas del Corpus Christi o la Semana Santa «y estoy seguro que hay gente que o no es católica o no le parece bien y no ha habido nunca ninguna crítica, ni jamás ha habido ningún acto vandálico ni violento, como es el caso. «Así no vamos a ningún sitio». En su opinión, «esto no es casual, esto viene de un movimiento de extrema derecha» al relacionar lo sucedido en Almendralejo con lo ocurrido en otras ciudades como Mérida.

Por ello, pidió que «deshechemos estos actos y condenemos todos la producción de los mismos» e hizo un llamamiento a la tolerancia en la sociedad.