«Alburquerque necesita un rescate»

El alcalde de Alburquerque, Manuel Gutiérrez Regalado (Alburquerque, 1959), encuentra urgente que la Administración lleve a cabo el rescate económico y financiero del Ayuntamiento, como única solución para revertir la «dificilísima situación» que el nuevo equipo de Gobierno Municipal ha heredado tras alcanzar el poder el pasado 10 de mayo, una vez que prosperaba la moción de censura interpuesta contra la anterior alcaldesa, Marisa Murillo.

Cuando se cumple un mes de aquel histórico pleno extraordinario que alteró la escena política del municipio, el regidor, al frente de un equipo formado por 4 ediles de los independientes IPAL y 3 del PSOE, aguarda con impaciencia el momento en que el Ministerio de Hacienda presente el anunciado Plan Económico y Financiero.

-¿Cómo transcurrieron aquellas negociaciones en las que se abordó la situación de quiebra del municipio y las posibles soluciones?

-Nos reunimos en la sede de Presidencia en Mérida con representantes al máximo nivel de todas las administraciones, para iniciar el proceso de solución a los problemas que aquejan a Alburquerque, para que nos ayuden a abrir las puertas que estaban cerradas para este Ayuntamiento, y que ese plan económico signifique un rescate inmediato para poder avanzar.

-¿Cuáles fueron los compromisos adquiridos? ¿Les prometieron dinero o algún tipo de quita que permita afrontar una deuda que se estima en torno los 15 millones de euros?

-Dinero sobre la mesa no se va a poner porque una Administración no puede pagar la mala gestión de otra, eso sentaría un precedente. Lo que sí obtuvimos fue el compromiso de desatascar la situación, porque, entre otras cosas, tenemos aplazados diez millones de euros con entidades financieras. Una cosa que me gustaría aclarar es que la auditoría para conocer la situación real a la que nos enfrentamos la va a llevar a cabo una empresa externa, aunque la pague la Diputación.

-Cómo ya ha manifestado, esperan que a partir de ahora se retomen las firmas de convenios con los que llegarán subvenciones ¿Cómo van a hacer frente a esas cuotas inaplazables pendientes con la Seguridad Social, Hacienda o Iberdrola?

-Estamos pendientes de ponernos al corriente con la Seguridad Social y Hacienda, para poder acceder de nuevo a las subvenciones. La situación es de inviabilidad a la hora de afrontar los pagos a corto plazo, no tenemos garantía de poder hacerles frente y tenemos el riesgo de colapsar al no pagar a las empresas, y al tener que devolver subvenciones que los anteriores gobiernos del municipio no justificaron o no ejecutaron, aunque se gastaron el dinero.

Ampliar Gutiérrez preside el Pleno. P. Cordovilla

-¿Teme por que se repitan los cortes de suministro eléctrico a dependencias municipales, incluso al propio edificio del Ayuntamiento?

-Hemos llegado a acuerdos tras pagar el último mes corriente, así paramos la amenaza de cortes, aunque el problema continúa. Ahora nos tienen que aceptar un plan de pago de lo que se le adeuda a la empresa suministradora, y que podamos darle respuesta.

-Siempre han manifestado que las prioridades eran el pago a los trabajadores municipales (hasta 13 nóminas impagadas de 2021 se les adeuda a algunos) y a los proveedores.

-Vamos a intentar pagar las nóminas corrientes, de hecho ya estamos pagando las de mayo. En cuanto a la deuda anterior, esperamos hacerle frente como al resto de deudas, que formen parte del paquete económico y financiero que englobe toda la deuda y ponerla a largo plazo. Por otro lado, con el plan de pago a los proveedores ya se les está pagando también la deuda contraída.

-¿Piensas que se sentarán las bases de la recuperación en este año que resta de legislatura?

-No estamos pensando en las elecciones de 2023, este año nos lo tomamos como de transición para sentar las bases mínimas y despejar escollos y que los siguientes cuatro años, el equipo de gobierno que gane las elecciones encuentre el campo algo más despejado, para que siga trabajado este tema que nos va a ocupar al pueblo muchos años. Por poner un ejemplo, hay un crédito que no vence hasta el año 2042.

-¿Qué predisposición habéis encontrado de la ciudadanía tras su petición de unidad y colaboración?

-Hemos encontrado una gran cercanía y predisposición, se ofrecen a ayudar. Lamentablemente lo que se necesita ahora mismo es gestionar, trabajar dentro y fuera del Ayuntamiento, porque el tema económico tiene mala solución. Afortunadamente tenemos la suerte de contar con un gran equipo que está trabajando duro, cuando su trabajo se lo permite. Todos los concejales están entregados y cuentan con autonomía total en sus delegaciones, y es que no sabemos qué hacía esta gente anterior en el Ayuntamiento, había una paralización total y a todos los niveles, y ese fue uno de los motivos por lo que creíamos imprescindible desalojarlos de la poltrona.

-¿Qué tal funciona la coalición de gobierno IPAL-PSOE?

-El equipo está cohesionado y aunque a veces hay distintas sensibilidades y formas de entender las cosas, hay que acordar. Hasta el momento estamos trabajando codo con codo, y no están surgiendo grandes problemas de cohabitación.

Ampliar Equipo de Gobierno IPAL-PSOE P. CORDOVILLA

-Hay quienes no están de acuerdo con la forma en que han alcanzado el poder. Desde la oposición se habla de «gobierno ilegítimo», aludiendo a que el actual alcalde no recibió el apoyo mayoritario de los vecinos en las urnas, y dos concejales no formaron parte de las listas electorales en 2019.

-Se han empeñado en decir eso cuando es completamente legítimo al contemplar la ley la moción de censura como una herramienta que está ahí, mientras que a los alcaldes no los elige directamente el pueblo, sino que lo hace a través de los concejales electos. Lo que pretenden es engañar a la gente una vez más, porque si tienen alguna duda, lo que deben hacer es acudir al Juzgado y gastarse un dinerito que de aquí para atrás les costeaba el Ayuntamiento, y que sea el juez quien les aclare las circunstancias.

-¿Qué puede decir de las demandas judiciales interpuestas por los empleados municipales contra el Ayuntamiento por los impagos y despidos?

-Hay muchos casos, más de cien, por reclamación de deudas. Nosotros nos hemos comprometido a reconocer esa deuda y hemos emplazado a los abogados de los trabajadores a una reunión para que en próximos días lleguemos a un acuerdo común, negociar para pagarles cuando se pueda porque ahora es imposible aunque lo obliguen las resoluciones judiciales. En cuanto a los despidos, cada trabajador tiene su defensa y respetaremos las decisiones judiciales al respecto.

-¿Están recibiendo algún tipo de presión de particulares, colectivos, o instituciones?

-No noto esa presión, a excepción del estrés y la presión tremenda que origina la acumulación de trabajo por hacer. Por lo demás estamos recibiendo el entendimiento de los distintos estamentos, y la cercanía de la gente, de querer colaborar.

Yo creo que la mayoría de los vecinos han recibido el cambio de buen agrado y entienden que la situación es muy difícil y que hemos dado un paso complicado. Ese apoyo que nos proyectan, nos anima, nos ayuda a seguir adelante

-El tema del bacheado de las calles es una de las reclamaciones más unánimes

-Pedimos paciencia, pero estamos trabajando también este tema aunque sin dinero, a base de gestiones, barajando varias opciones y esperamos dar soluciones a corto plazo, en próximas semanas

-Nos interesamos también por algunas cuestiones que se pueden tildar de personales, como por ejemplo el trato con los vecinos, ¿ha cambiado ahora contigo, el trato con el alcalde?

-Afortunadamente se acercan masivamente para dar su apoyo, para animarme, saludarme, para preguntar dudas. Estamos notando en la gente buena actitud y buena cara. Yo creo que la mayoría de los vecinos han recibido el cambio de buen agrado y entienden que la situación es muy difícil y que hemos dado un paso complicado. Ese apoyo que nos proyectan, nos anima, nos ayuda a seguir adelante

-Y la familia, ¿cómo se lo toma?

-En estos casos la familia es quien paga el pato, porque faltamos de casa y no podemos atenderles como quisieramos, pero son coparticipes y nos respaldan.

Ampliar El alcalde atiende a los medios. P. C.

-¿Qué mensaje quiere lanzar en estos momentos a la ciudadanía?

-Aunque no podemos transmitir un mensaje pesimista, tenemos que tener los pies en el suelo y les decimos que aunque ha habido un cambio, la situación no ha cambiado, sigue la ruina y el abandono que había, a excepción de las cosas que vamos solucionando. También les pedimos paciencia, esto irá despacio porque los medios y los recursos son prácticamente nulos. El día a día lo vamos solucionando, pero lo más grave, el tema económico, puede ser inviable, esperemos que se vaya solucionando a largo plazo porque la situación es muy delicada, y no es por ponerme parches, es la triste realidad, es el desastre que hemos heredado.

Con la rotundidad de esas últimas palabras aún flotando en el ambiente, abandonamos la casa consistorial ahora regentada por Manolo Gutiérrez, técnico de la Diputación, quien desde hace un mes compagina su labor diaria en el CID Lácara-Los Baldíos con la alcaldía, y al que la política activa llamaba a su puerta siendo aún bien joven, fue como concejal por Independientes por la Unidad de Alburquerque en la década de 1980. La tercera legislatura con IPAL (Independientes por Alburquerque) ha propiciado que tome las riendas del municipio con un equipo encabezado y formando tándem junto a Juan Carlos Prieto (PSOE), Primer Teniente de Alcalde.