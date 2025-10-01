Alburquerque celebra un congreso sobre la importancia del patrimonio en el medio rural

Pablo Cordovilla Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La villa de Alburquerque se convierte, del 13 al 19 de octubre, en el epicentro del XIII Congreso de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural (SOPA 25). Durante una semana, este evento único reunirá a artistas, investigadores, comunidades locales y diversas entidades rurales para compartir experiencias que demuestran cómo el patrimonio –material e inmaterial– puede ser una poderosa herramienta para el arraigo territorial y la transformación social.

Tras casi una década, el congreso regresa a Extremadura, impulsado por Underground Colectiva y la Asociación Cultural Sambrona, con un sólido respaldo institucional, que incluye al Ministerio de Cultura.