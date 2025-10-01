HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ALBURQUERQUE

Alburquerque celebra un congreso sobre la importancia del patrimonio en el medio rural

Pablo Cordovilla

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

La villa de Alburquerque se convierte, del 13 al 19 de octubre, en el epicentro del XIII Congreso de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural (SOPA 25). Durante una semana, este evento único reunirá a artistas, investigadores, comunidades locales y diversas entidades rurales para compartir experiencias que demuestran cómo el patrimonio –material e inmaterial– puede ser una poderosa herramienta para el arraigo territorial y la transformación social.

Tras casi una década, el congreso regresa a Extremadura, impulsado por Underground Colectiva y la Asociación Cultural Sambrona, con un sólido respaldo institucional, que incluye al Ministerio de Cultura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  2. 2

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  3. 3 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  4. 4

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  5. 5 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  6. 6 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  7. 7

    Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen
  8. 8 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  9. 9 El nuevo hotel, Te Alquilo y Punto Navalmoral, empezará a funcionar este viernes
  10. 10 La defensa del encarcelado por la muerte de Jonathan en Cáceres pide que declaren todos los implicados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alburquerque celebra un congreso sobre la importancia del patrimonio en el medio rural