Alberto Moreno y Raquel Palma llevan a Villafranca 'Pasaporte a Nueva York'

Hoy sábado 21 de septiembre, a las 20.30h, el Teatro Festival acoge la representación de 'Pasaporte a Nueva York', comedia musical protagonizada por Alberto Moreno y Raquel Palma. Llega a Villafranca después de pasar por Toledo, Madrid, Loja (Granada), Valladolid, Ceuta y Badajoz, entre otras ciudades. Las entradas, a 3 euros, se adquieren en la taquilla del propio teatro . La edad recomendada es para todos los públicos. La duración aproximada de la función es 90 minutos.

Lola es una joven cantante extremeña que debido a la crisis económica y a su poca suerte se plantea emigrar a EEUU. La artista ve su gran oportunidad cuando recibe la llamada de Mr. Brandon, un gran productor de Broadway que le hará un casting un tanto «peculiar» para trabajar en una telenovela. Para ello, Lola recurre a su primo Roberto, un pianista venido a menos y bastante «toca huevos», que acaba de llegar del pueblo y que además vive con ella. A Lola no se lo van a poner nada fácil, sobre todo Alfredo, su novio, que intentará por todos los medios disuadirla para que no se vaya a N. York. Él, también cantante y se gana la vida como camarero para ayudar a su madre, intentará convencerla para que no le abandone.