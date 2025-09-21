Afangu conmemora el Día Mundial del Alzheimer
Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00
P. FERNÁNDEZ
La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas de Guareña y Comarca (Afangu) conmemoró el viernes el Día Mundial del Alzheimer, que se celebra hoy, con una serie de actividades lúdico-deportivas para todas las edades, mesas informativas, y mesas de estimulación cognitiva. El lema de la campaña de este año, 'Igualando derechos', «busca promover la igualdad y garantizar los mismos derechos para las personas» que padecen esta enfermedad.
