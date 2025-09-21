HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GUAREÑA

Afangu conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

P. FERNÁNDEZ

La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas de Guareña y Comarca (Afangu) conmemoró el viernes el Día Mundial del Alzheimer, que se celebra hoy, con una serie de actividades lúdico-deportivas para todas las edades, mesas informativas, y mesas de estimulación cognitiva. El lema de la campaña de este año, 'Igualando derechos', «busca promover la igualdad y garantizar los mismos derechos para las personas» que padecen esta enfermedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  2. 2 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  3. 3 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  4. 4

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas
  5. 5 La combustión de unos plásticos complica un incendio en Badajoz
  6. 6

    El boom del jamón loncheado hace proliferar las tiendas especializadas en Badajoz
  7. 7 Herido grave tras ser corneado por un toro en las fiestas de Calzadilla
  8. 8 El choque entre dos coches en Badajoz provoca el corte de la avenida Antonio Cuéllar Gragera
  9. 9

    Grietas en la coalición de Gobierno de Don Benito
  10. 10

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Afangu conmemora el Día Mundial del Alzheimer