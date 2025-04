Almendralejo tendrá actuaciones carnavaleras en la calle y en el teatro Se suspende el desfile escolar, ya que desde la Junta no se permite a los centros educativos realizar actividades fuera de los colegios

G. C.

GLORIA CASARES Sábado, 5 de febrero 2022, 09:25

«Habrá carnavales». El Ayuntamiento de Almendralejo ha anunciado que la ciudad contará con actividades de Carnaval este año, aunque se suspende el desfile infantil multitudinario en el que habitualmente participan los alumnos de los ocho colegios.

La concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, indicó que esta fiesta se celebrará. Sin embargo, no será igual que otros años. El motivo es que los equipos directivos de los centros educativos han decidido por unanimidad no realizar el desfile, porque desde la Consejería de Educación no se les permite hacer actividades fuera de los mismos. Como alternativa, cada centro prepara ya una programación para celebrar los carnavales con actividades en sus propias instalaciones. «Pero el Ayuntamiento les apoyará, como hace siempre».

Por su parte, el Ayuntamiento ha preparado una programación basada en actividades en el teatro Carolina Coronado y en la calle.

Así, el viernes 25 de febrero el teatro acogerá una espectáculo de la comparsa de Cádiz 'Tomate y Piru' titulado 'Nuevas coplas', en el que participarán los grupos Los niños sin nombre, La ciudad de Dios y Los okupas de la luna. Será gratuito y las entradas se pueden recoger en la Oficina de Turismo.

La intención era que también participasen las agrupaciones de Carnaval de Almendralejo, pero en esta edición ninguna ha preparado espectáculo, al no participar en los concursos que se celebran en la región, aclaró la edil.

Animación de calle

La programación seguirá el sábado, día en el que se ha optado por animación de calle al mediodía en la avenida de La Paz y la plaza de Extremadura, con las actuaciones de los grupos 'Ya Son Five de Cai' y el extremeño 'Las Lolas'.

Además, habrá talleres infantiles en el Salón de los Espejos del teatro Carolina Coronado desde el día 26 de febrero al martes día 1 de marzo, en el que se podrán elaborar disfraces y caretas.

Por último, se celebrará el entierro de la sardina el martes en la plaza del Donante, día en el que esperan contar con la colaboración del Hogar del Mayor.

