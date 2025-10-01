HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GUAREÑA

Actividades para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores

Pedro Fernández

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Hoy la Residencia de la tercera edad de Guareña conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores con varias actividades programadas durante todo el día, tanto por la mañana como por la tarde, organizadas por el Ayuntamiento y el grupo Asoma como gestor del centro residencial sito en la calle Alberquilla de la localidad.

Por la mañana, habrá un taller bajo el título ‘Aromas que despiertan Recuerdos’ basado en poder conectar con la memoria olfativa; y una sesión de musicoterapia para cantar, escuchar y sentir la música juntos entre los presentes.

Por el mediodía habrá un flashmob intergeneracional para disfrutar de un momento divertido para moverse, sorprender y compartir entre los mayores residentes.

Y por la tarde, se desarrollará un taller de fotografía creativa, bajo el título ‘Reyes y Reinas por un día’.

Esta celebración promovida por la ONU desde 1991, tiene como objetivo promover políticas y programas públicos centrados en las personas de la tercera edad para que permanezcan mucho más tiempo activas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  2. 2

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  3. 3 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  4. 4 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  5. 5 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  6. 6 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  7. 7 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  8. 8

    Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen
  9. 9

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  10. 10 El nuevo hotel, Te Alquilo y Punto Navalmoral, empezará a funcionar este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Actividades para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores