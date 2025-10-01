Actividades para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores

Pedro Fernández Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hoy la Residencia de la tercera edad de Guareña conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores con varias actividades programadas durante todo el día, tanto por la mañana como por la tarde, organizadas por el Ayuntamiento y el grupo Asoma como gestor del centro residencial sito en la calle Alberquilla de la localidad.

Por la mañana, habrá un taller bajo el título ‘Aromas que despiertan Recuerdos’ basado en poder conectar con la memoria olfativa; y una sesión de musicoterapia para cantar, escuchar y sentir la música juntos entre los presentes.

Por el mediodía habrá un flashmob intergeneracional para disfrutar de un momento divertido para moverse, sorprender y compartir entre los mayores residentes.

Y por la tarde, se desarrollará un taller de fotografía creativa, bajo el título ‘Reyes y Reinas por un día’.

Esta celebración promovida por la ONU desde 1991, tiene como objetivo promover políticas y programas públicos centrados en las personas de la tercera edad para que permanezcan mucho más tiempo activas.