Aceuchal se suman al reciclado de la basura orgánica El Ayuntamiento pide a los vecinos que no hayan recibido aún el cubo pequeño que lo reclamen de forma telefónica a la casa de cultura

Paco Galeano Domingo, 16 de junio 2024, 11:32 Comenta Compartir

Aceuchal ha sido el último municipio de la provincia pacense en sumarse a la recogida selectiva de la basura orgánica. La semana anterior, el servicio que promueve el Consorcio para la Gestión de los Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, puso en marcha la recogida del contenedor de color marrón en Campanario y Fuente del Maestre. Ahora, tras hacerlo en el municipio piporro, lo hará en Jerez de los Caballeros este próximo martes. Como preparación para la puesta en marcha del servicio, personal de Diputación ha desarrollado una actividad informativa en el municipio, que incluía el reparto de cubos, bolsas compostables y llaves para la apertura y cierre de los contenedores.

Nuevo reparto

De todas formas, desde el Ayuntamiento de Aceuchal se anunciaba durante la semana que se realizará un nuevo turno de repartos para alcanzar a aquellos domicilios que aún no han recibido los materiales y a los locales de restauración o generadores especiales de materia orgánica, quienes contarán con un cubo de 60 litros y bolsas compostables para su actividad. Para aquellos vecinos que no hayan recibido en su domicilio el contenedor para depositar la basura orgánica, se especifica que pueden ponerse en contacto de forma telefónica con la Casa de Cultura en horario de mañana, marcando el número 654 504 869. La puesta en marcha de este nuevo servicio está siendo posible gracias a la cofinanciación de los fondos europeos Next Generation y el Consorcio Promedio.