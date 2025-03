Fusión Don Benito-Villanueva: «Si no aceptan lo que ha dicho la mayoría, espero que acepten lo que diga el juez cuando haya sentencia»

Estrella Domeque Jueves, 28 de julio 2022, 12:58 | Actualizado 18:41h. Comenta Compartir

Con alegría, así asegura haber recibido José Luis Quintana, alcalde de Don Benito, la admisión a trámite del recurso presentado por la asociación Siempre Don Benito relativo al proceso de fusión con Villanueva de la Serena. «Me alegro de que presentaran el recurso y me alegro de que sea admitido porque significa que va a haber una sentencia y que ya no habrá discusión», respondía esta mañana el primer edil dombenitense a preguntas de los medios. Al mismo tiempo, insistía en que esta noticia no paraliza el procedimiento de unión iniciado y aprobado en referéndum el pasado 20 de febrero. «Espero que se respete lo que determine el juez», proseguía, «si no aceptan lo que ha dicho la mayoría, que más del 66% quiere la fusión, espero que acepten lo que diga el juez cuando haya sentencia».

En ese sentido, ha aclarado que el juzgado ha admitido a trámite el recurso, «pero es falso lo que dicen, no se admiten las alegaciones; si es que el juez ni siquiera tiene los documentos, nos los pide a nosotros». Asimismo, sostiene que el recurso lo presentan contra un certificado de los funcionarios, «es que en ese grupo hay gente que está contra los funcionarios de este Ayuntamiento y presentan un recurso que están atacando a los funcionarios que ese día hicieron un papel inmejorable».

Protestas durante el pleno

Por otra parte, Quintana explicaba también esta mañana lo ocurrido el pasado lunes durante la celebración de la última sesión ordinaria de pleno en la que no se permitió, de manera excepcional, la entrada de público como es habitual. «No se les dejó entrar por la violencia que venían manifestando desde antes de iniciarse el pleno y ante la seguridad de los concejales no se le podía permitir la entrada», ha afirmado señalando además que el pleno se emitió en directo en los canales del Ayuntamiento.

En sus declaraciones de esta mañana, el alcalde dombenitense ha denunciado además los insultos que habría recibido tanto en persona como en redes sociales. «No creo que beneficie a esta ciudad la cantidad de insultos que se están vertiendo tanto en las redes sociales como en la puerta del pleno», afirma, «estamos viendo que cada vez son menos, pero hacen mucho daño a la ciudad; esto no pasa en Villanueva y me ha dado pena que unos pocos de esta ciudad estropeen el nombre de Don Benito».

Quintana insiste en que se trata de una minoría a la que pide «que abandonen los insultos» llegando a asegurar que tanto él como los concejales han sufrido «violencia verbal, pero también amenazas de violencia física». Explica, eso sí, que no va a denunciar estas amenazas, «aunque han hecho comentarios en lo que serían perfectamente denunciables, pero yo no lo voy a hacer, porque el que emite un insulto es normalmente porque no tiene razón y porque solo pretende hacer daño, nada más».