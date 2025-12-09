Acción contra el Hambre forma en emprendimiento

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

P. CORDOVILLA. Más de 30 personas desempleadas participaron en la jornada ‘Despliega tu potencial’, un taller práctico organizado por Acción contra el Hambre en el CID Incubadora de San Vicente de Alcántara, con el fin de fomentar la creatividad y el espíritu emprendedor en la región. El encuentro reunió a participantes de los programas de la ONG, quienes tuvieron la oportunidad de enfrentarse a retos prácticos, desarrollar prototipos de negocio y compartir experiencias en un entorno diseñado para potenciar la innovación social. El núcleo de la jornada fue la formación práctica, donde los participantes recibieron orientación sobre los recursos disponibles para emprender en la comarca. Guiados por profesionales, trabajaron en la creación de ideas y soluciones a un reto.