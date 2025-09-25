HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

GUAREÑA

Se abren las inscripciones para el I Cross ‘El Turuñuelo y los Tartesos’

Pedro Fernández

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Con la publicación de las bases del I Cross de Guareña ‘El Turuñuelo y los Tartesos’ se abren las inscripciones para esta prueba deportiva que tendrá lugar el domingo 5 de octubre y en la que podrán participar corredores desde los 16 años hasta veteranos. El recorrido será una vuelta a un circuito diseñado por los organizadores, la concejalía de deportes y el servicio de dinamización deportiva de la mancomunidad Guadiana, quienes cuentan con los recursos colaboradores de Inquiba, voluntariado de protección civil, club maratón Guareña, peña ciclista La Pájara, Dirección General de Deportes de la Junta y alumnos de 2º Bachillerato del instituto Eugenio Frutos. El director deportivo de la carrera será Rafael Sauceda Cerrato.

La carrera, con salida y meta en la plaza de España, pasará por calles asfaltadas y hacia el pantano San Roque por pistas de caminos de tierra. Habrá premios a los tres primeros clasificados en categorías de juvenil, sénior, veterano 1 y 2, tanto masculino como femenino. Además, en la carrera absoluta (senior y veteranos) se dará premio en metálico a los seis primeros clasificados en la general.

