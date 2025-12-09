Abre al tráfico el tramo de la calle Bonal, entre la parada de buses y la Cañada

Fernando Negrete Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Esta semana ha quedado abierto al tráfico un nuevo tramo de la calle Bonal, quedando pendiente únicamente la ejecución de su última fase. Este nuevo tramo comprende desde la parada de autobuses hasta la esquina con la calle Cañada, donde está situado el Supermercado Día, permitiendo la circulación de vehículos en esa dirección.

Estos trabajos forman parte de la creación del Corredor Verde que atraviesa todo el municipio, desde la carretera de Olivenza hasta el parque de Las Piletas. Se trata de un proyecto que apuesta por un modelo de pueblo más sostenible, accesible y agradable, integrando movilidad, zonas verdes y espacios pensados para las personas.

La apertura de este nuevo trazado supone, además el cambio de dirección de varias calles. Por ejemplo, ahora el callejón Caños no tiene salida hacia la avenida La Paz, la calle Santa Eulalia ha cambiado de dirección, siendo su circulación hacia la avenida La Paz, y la vía La Cañada en su esquina con la Bonal, es de subida y bajada hasta el cruce con Mariana Pineda.