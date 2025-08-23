Abierto el plazo para solicitar en Olivenza las casetas del Día de Extremadura

A. Parra Sábado, 23 de agosto 2025, 09:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Olivenza ha abierto el plazo de solicitudes para asociaciones y colectivos interesados en instalar casetas en el paseo Grande con motivo de la celebración del Día de Extremadura.

Las entidades que deseen participar disponen hasta el 1 de septiembre para formalizar su petición. La solicitud puede realizarse a través del formulario web habilitado o mediante instancia general en el Registro del Ayuntamiento.

Una vez finalizado el plazo, se celebrará una reunión en la que se llevará a cabo el sorteo de ubicaciones y se detallarán las condiciones de funcionamiento de las casetas.

Según la normativa municipal, las casetas podrán abrir sus puertas en la tarde-noche del 7 de septiembre y permanecer en funcionamiento durante toda la jornada del 8 de septiembre, coincidiendo con los actos festivos del Día de Extremadura en la localidad.

Con esta iniciativa, el Consistorio busca fomentar la participación de asociaciones y colectivos locales en una de las celebraciones más destacadas del calendario festivo de Olivenza.