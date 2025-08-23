Abierto el plazo para solicitar en Olivenza las casetas del Día de Extremadura
A. Parra
Sábado, 23 de agosto 2025, 09:38
El Ayuntamiento de Olivenza ha abierto el plazo de solicitudes para asociaciones y colectivos interesados en instalar casetas en el paseo Grande con motivo de la celebración del Día de Extremadura.
Las entidades que deseen participar disponen hasta el 1 de septiembre para formalizar su petición. La solicitud puede realizarse a través del formulario web habilitado o mediante instancia general en el Registro del Ayuntamiento.
Una vez finalizado el plazo, se celebrará una reunión en la que se llevará a cabo el sorteo de ubicaciones y se detallarán las condiciones de funcionamiento de las casetas.
Según la normativa municipal, las casetas podrán abrir sus puertas en la tarde-noche del 7 de septiembre y permanecer en funcionamiento durante toda la jornada del 8 de septiembre, coincidiendo con los actos festivos del Día de Extremadura en la localidad.
Con esta iniciativa, el Consistorio busca fomentar la participación de asociaciones y colectivos locales en una de las celebraciones más destacadas del calendario festivo de Olivenza.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.