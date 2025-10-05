Abierto el plazo para el Programa Escala 'La Encina V'

El Ayuntamiento de Olivenza, en colaboración con el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), ha abierto el plazo para que empresas locales y comarcales se ... beneficien de subvenciones que permiten la contratación de personas participantes en el Programa de Formación y Empleo Escala 'La Encina V'.

En esta edición, 12 alumnos se han formado en la especialidad de Cocina y otros 12 en Limpieza en Espacios Abiertos e Instalaciones Industriales y Gestión de Residuos Urbanos e Industriales. Las empresas que contraten a este alumnado podrán hacerlo sin coste salarial, ya que las ayudas de la línea II del Programa Escala cubren íntegramente los costes de salario y Seguridad Social durante un mínimo de seis meses a jornada completa, incluyendo además un 7% adicional para tutorización.

Requisitos para las empresas

Podrán acceder a estas ayudas empresas privadas, autónomos, profesionales colegiados, sociedades civiles, comunidades de bienes y entidades sin ánimo de lucro. Los contratos deberán formalizarse en un plazo máximo de tres meses tras finalizar el proyecto formativo, en ocupaciones relacionadas con las especialidades cursadas. La duración mínima será de seis meses a jornada completa.

Cuantía de la ayuda

La subvención cubrirá seis meses de salario mínimo interprofesional o salario de convenio, más las cotizaciones sociales, y se abonará en un único pago tras la concesión de la ayuda.

Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 10 de octubre, a través del formulario web.

Con esta medida, se pretende fomentar la inserción laboral del alumnado formado y, al mismo tiempo, ofrecer a las empresas una oportunidad de incorporar personal cualificado sin coste para su plantilla.