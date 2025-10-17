Abierta la inscripción de guiones del concurso de Zafra

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

ANA MAGRO. El próximo 31 de octubre terminará el plazo para presentar los guiones literarios que vayan a participar en la tercera edición del concurso de Guiones de Cortometrajes, convocado por el Ayuntamiento de Zafra, junto con el Foto Audiovisual y de la Cinematografía de Extremadura. El objetivo de este certamen es la dinamización del talento extremeño, al tiempo que Zafra, su patrimonio, su cultura y sus gentes se convierten en protagonistas.