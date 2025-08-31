HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Abierta la inscripción para el Descenso de Alqueva en kayak

A. PARRA.

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:19

El Descenso de Alqueva en kayak, una iniciativa gratuita que se celebrará el 13 y 14 de septiembre en el entorno del embalse, ya ha abierto su plazo de inscripción. Las plazas están limitadas a 100 diarias. La actividad, que combina deporte, naturaleza y turismo sostenible, contará con un recorrido de doce kilómetros y nivel de dificultad medio-bajo. Los participantes navegarán desde el Puente Ajuda hasta el Puerto de Villarreal.

