Abel Caro, del PP, será el viernes nuevo alcalde de Salvatierra

El próximo viernes, Abel Caro Díaz, del PP, será elegido nuevo alcalde de Salvatierra de los Barros (1.600 vecinos, comarca de la Sierra Suroeste). ... La sesión desarrollada esta mañana en el salón de plenos salvaterreño ha sido efímera, como estaba previsto. Era para confirmar la dimisión del que hasta ahora era regidor de Salvatierra, Francisco José Saavedra Salguero (PSOE), presentada en el registro del Ayuntamiento hace una semana. Hoy se ha hecho definitivamente oficial. Se ha refrendado de facto en una sesión plenaria de menos de un minuto de duración. Saavedra, que también ha dejado su acta de concejal, no ha asistido al Pleno. Ha asegurado a HOY que su ausencia se ha debido a motivos de salud por una revisión médica que tuvo en la tarde de ayer en Madrid.

Ante su ausencia ha presidido el Pleno el edil de más edad, Tomás González, uno de los que empezó la legislatura dentro del grupo socialista y la va a terminar como concejal no adscrito.

A partir de ahora, durante tres días, el Consistorio salvaterreño se encuentra sin nadie al frente de la Alcaldía. El pleno de investidura para designar al nuevo alcalde se celebrará el viernes a las 14 horas. De esta forma con el nuevo mes Salvatierra tendrá un nuevo gobierno municipal. En principio, conformado exclusivamente por los cuatro ediles del PP. Los cuatro no adscritos, concejales socialistas hasta este mes y que comenzaron la legislatura gobernando con Saavedra, han decidido apoyar a los populares para que gobiernen el Ayuntamiento salvaterreño.

En las elecciones de 2019, el PSOE ganó los comicios con mayoría absoluta y consiguió cinco ediles gracias a los 605 votos recibido. El PP se quedó con cuatro concejales al recabar 463 apoyos. Ciudadanos obtuvo 78 votos y no consiguió acta de edil.

Ampliar Pleno de esta mañana en Salvatierra, con la ausencia del hasta ahora alcalde, Francisco José Saavedra, y presidiendo la breve sesión el edil de más edad, Tomás González. HOY

Caro Díaz, de 34 años, padre de una niña de 22 meses, es concejal desde el inicio de legislatura. Es también presidente comarcal del PP de la Sierra Suroeste y también de la formación local. Estudió Magisterio, especialidad de Educación Física. Tiene un máster en Formación Profesional en Educación Secundaria. Ha opositado para ejercer la docencia pero no ha conseguido plaza. Su vida profesional ha estado repartida entre la empresa de la construcción de su padre y el trabajo desarrollado como dinamizador deportivo de la mancomunidad Sierra Suroeste.

El Pleno de Salvatierra queda provisionalmente conformado por ocho ediles, los cuatro del PP y los cuatro no adscritos. Quedaría pendiente por cubrir por parte del PSOE el acta de concejal dejada por Francisco José Saavedra. La formación socialista no ha confirmado a este periódico si cubrirá esa vacante para lo que resta de legislatura o no lo hará.