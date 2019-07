Abanicos contra la violencia de género Figurantes con el abanico contra la violencia machista. :: A. magro ANA MAGRO Lunes, 8 julio 2019, 08:17

La festividad 'De la luna al fuego' también sirvió como escenario para reivindicar la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Con este objetivo, en el mercado del Siglo de Oro se repartieron unos 750 abanicos con el lema 'No es no. Por una luna al fuego sin agresiones. Respeta, no permitas ninguna agresión'. Según indicó la concejala Mayca Cabello, «esta era una forma de publicitar y dar visibilidad a todo lo que hemos venido haciendo en temas de igualdad y violencia de género en colaboración con el ministerio».

Esta fue otra de las iniciativas desarrolladas por la concejalía de Bienestar Social e Igualdad enmarcadas en el pacto contra la violencia de género de la Secretaría de Estado de Igualdad. El desarrollo de esta y las otras actividades realizadas dentro de éste han sido posibles gracias a financiación a cargo de los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad.

Entre otras iniciativas, a finales de junio también se trabajó con las empresas, comercios y establecimientos hosteleros zafrenses a través de una jornada formativa de sensibilización en este sentido y dirigida especialmente a estos sectores.