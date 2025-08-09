HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Herida grave una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
La marcha sale desde Villanueva rumbo a Magacela. E. D.

La 33ª Marcha Nocturna a Magacela se celebra este sábado

E. Domeque

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:07

Un total de 12 kilómetros, en algo más de dos horas y media, será la distancia de la marcha nocturna a Magacela que, como cada año, coincide con la luna llena de agosto, este sábado 9 de agosto. En esta 33ª edición, como es habitual, participarán no solo villanovenses sino también personas de localidades vecinas.

Se trata de una marcha de dificultad baja, apta para todas las edades. Se recomienda llevar agua, ropa cómoda y algún bocadillo. Además, aquellos que participen deberán gestionar su regreso a casa, dejando previamente los coches en Magacela o contando con alguien para poder regresar.

La marcha saldrá desde la estación de tren de Villanueva de la Serena a las 22.00 horas. Tras el recorrido, los participantes llegarán al barrio de El Pilar, en Magacela, donde se les dará agua, fruta y sangría. Además, podrán escribir en el libro que recoge tres décadas de experiencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia
  2. 2 Fran, el extremeño que triunfó en Gran Hermano, saltará al ruedo de Barcarrota como novillero
  3. 3 Estabilizado el incendio en Aldea del Cano que obligó a activar el nivel 1 de peligrosidad
  4. 4 La Guardia Civil investiga la muerte por arma de fuego de un hombre en Alange
  5. 5 Hiba Abouk visita Extremadura y se enamora de este rincón de Cáceres
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  7. 7 Multa de 3.000 euros por montar un circuito ilegal de madrugada en Don Benito: así es el vídeo viral
  8. 8 Herida grave una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  9. 9 El SES confirma un caso asintomático de virus del Nilo en Extremadura
  10. 10 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La 33ª Marcha Nocturna a Magacela se celebra este sábado

La 33ª Marcha Nocturna a Magacela se celebra este sábado