La 33ª Marcha Nocturna a Magacela se celebra este sábado

E. Domeque Sábado, 9 de agosto 2025, 10:07 Comenta Compartir

Un total de 12 kilómetros, en algo más de dos horas y media, será la distancia de la marcha nocturna a Magacela que, como cada año, coincide con la luna llena de agosto, este sábado 9 de agosto. En esta 33ª edición, como es habitual, participarán no solo villanovenses sino también personas de localidades vecinas.

Se trata de una marcha de dificultad baja, apta para todas las edades. Se recomienda llevar agua, ropa cómoda y algún bocadillo. Además, aquellos que participen deberán gestionar su regreso a casa, dejando previamente los coches en Magacela o contando con alguien para poder regresar.

La marcha saldrá desde la estación de tren de Villanueva de la Serena a las 22.00 horas. Tras el recorrido, los participantes llegarán al barrio de El Pilar, en Magacela, donde se les dará agua, fruta y sangría. Además, podrán escribir en el libro que recoge tres décadas de experiencias.