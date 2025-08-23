A las 21.00 horas comienza hoy en San Vicente de Alcántara la marcha senderista que organiza la AOEx

P. Cordovilla Sábado, 23 de agosto 2025, 09:35

La delegación de la Asociación Oncológica Extremeña de San Vicente de Alcántara organiza la segunda edición de la marcha senderista nocturna en apoyo a los enfermos de cáncer de próstata. El evento, en el que también colabora la asociación de caminante Acasanvi, comenzará a las nueve de la noche de hoy.

La salida de esta cita solidaria, que busca concienciar sobre la enfermedad y recaudar fondos para esta importante causa, está prevista desde el parque de España y el recorrido consta de seis kilómetros.

Los participantes en la caminata deberán adquirir su dorsal y también una camiseta conmemorativa, que tienen un precio de seis euros. La inscripción puede hacerse en el mismo momento del inicio de la marcha.