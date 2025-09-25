Unas 2.000 personas participaron en el Día de la Bicicleta el domingo

David Apolo García Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Zafra acogió el pasado domingo el XLII Día de la Bicicleta, organizado por la Agrupación Cicloturista de Zafra, en colaboración con el Ayuntamiento y diversas casas comerciales. Se dieron cita unas 2.000 personas de todas las edades.

Desde primera hora de la mañana comenzaron a llegar los participantes al parque de la Paz para adquirir los dorsales y camisetas. Pasadas las 11.00 horas, se procedió al tradicional corte de cinta, por parte del alcalde, Juan Carlos Fernández, concejales y concejalas de la corporación municipal y el presidente de la Agrupación Cicloturista de Zafra, Ángel Becerra.

Los participantes disfrutaron de una gran jornada deportiva, en la que el tiempo acompañó.

Como novedad de la edición, se estrenó el recorrido.