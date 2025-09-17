2.000 participantes en el Día de la Bicicleta
ANA. MAGRO
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00
La 42ª edición del Día de la Bicicleta, que organiza la Agrupación Cicloturista de Zafra, se celebrará este domingo, , a partir de las 11.00 horas. Partirá desde el parque de la Paz y recorrerá diferentes calles y plazas de la ciudad para regresar al lugar de partida. La previsión es que haya unos 2.000 participantes y la recaudación se destinará a cuatro asociaciones solidarias.
