HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zafra

2.000 participantes en el Día de la Bicicleta

ANA. MAGRO

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

La 42ª edición del Día de la Bicicleta, que organiza la Agrupación Cicloturista de Zafra, se celebrará este domingo, , a partir de las 11.00 horas. Partirá desde el parque de la Paz y recorrerá diferentes calles y plazas de la ciudad para regresar al lugar de partida. La previsión es que haya unos 2.000 participantes y la recaudación se destinará a cuatro asociaciones solidarias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay clientes que han llorado en la tienda al enterarse de que bajábamos la persiana»
  2. 2 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  3. 3 Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
  4. 4 La Al-Mossassa se adelanta en Badajoz con un gran evento este fin de semana
  5. 5 El aviso de un técnico de emergencias sobre tomar queso antes de beber alcohol
  6. 6

    Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
  7. 7

    El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama
  8. 8

    El acusado de hacer trampas en una oposición defiende su valía: «Llevo 27 años trabajando en lo mismo»
  9. 9

    Cuarto día sin transporte escolar: los padres se plantan y no llevan a sus hijos al instituto
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 2.000 participantes en el Día de la Bicicleta