La zona de la UNED se librará de los estacionamientos de coches

Era una demanda de los servicios municipales y va a ser cumplida en los próximos días. La zona de la UNED se va a ... librar completamente de la zona de aparcamiento para vehículos. Solo restaba eliminar unas pocas plazas en la calle Las Escuelas, la que baja hacia la puerta del Sol tras cruzar la plaza Santa Ana, y eso va a suceder de forma inminente.

Esa medida ha sido aprobada recientemente en junta de gobierno tras analizar un informe técnico del Inspector de la Policía Local, que trasladó la necesidad de 'limpiar' la calle ante la gran cantidad de incidencias provocadas por el bloqueo de la circulación del tráfico de vehículos por culpa de los coches estacionados en la calle Las Escuelas.

Con el objetivo de organizar el tráfico de manera efectiva, no solo se van a eliminar las plazas de aparcamiento, sino también los elementos de canalización del tráfico de tipo horquilla, «que no solamente ocasionan un grave impacto ambiental a la zona intramuros, sino que no son elementos actualmente homologados», según dice el informe.

La zona de estacionamientos en la calle Las Escuelas ha creado históricamente numerosos problemas. Por ejemplo, el servicio de recogida de basuras se bloquea a menudo por el escaso paso que dejan los vehículos aparcados. A veces, tienen que desistir de evacuar los contenedores, lo que obliga a los operarios a trasladar y depositar los recipientes a pie hasta los lugares afectados.

También, según la Jefatura de Policía local, hay dificultades de acceso para los vehículos de emergencias y de transporte sanitario, que en diversas ocasiones se ven incapacitados por los vehículos estacionados en esa vía. «Es de presumir que, si el paso de vehículos de medio y gran tamaño en ocasiones se siente atorado al paso por esa calle, también resulte perjudicial para los vehículos del servicio de bomberos, lo que podría ocasiones graves consecuencias para los vecinos de la zona», avisa la Jefatura.

Esta calle es una de las pocas de la zona monumental en la que estaba permitido estacionar sin restricciones. A fecha de hoy, pueden a aparcar entre seis y ocho vehículos de forma legal, aunque a menudo el número de amplía fuera de la zona de aparcamiento, dificultando el acceso a las viviendas en algunos casos.

«A juicio de esta Jefatura, la eliminación de los estacionamientos no ocasiona un grave perjuicio para los vecinos, ya que existe la cercana zona de estacionamientos de plaza Obispo Amadeo, así como el parking de La Isla», señalan desde la Policía local.