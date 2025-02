«En la zona centro no hay ningún problema de convivencia», afirma Pizarro

REDACCIÓN PLASENCIA. Viernes, 31 de marzo 2023

El alcalde, Fernando Pizarro, asegura que en el centro placentino, noches y madrugadas de fines de semana incluidas, «no hay ningún problema de convivencia». Tampoco de orden público, más allá de «hechos puntuales» que ocurren en otros muchos lugares y también en Plasencia, «a pesar de que se lleva a cabo a rajatabla el cumplimiento de los horarios de cierre de los bares y es una de las ciudades en las que se produce un mayor control por el interés de las fuerzas y cuerpos de seguridad, además de por el del Ayuntamiento».

Fernando Pizarro asegura que, con el fin de conocer los problemas del centro placentino, recientemente ha mantenido un encuentro con representantes comerciales de la calle Talavera, donde más problemas de convivencia por ruidos y peleas se han producido, «y no me han trasladado ninguna queja en este sentido, simplemente me han solicitado una mayor limpieza de la calle».

No obstante, el primer edil no descarta mantener, «cuando mi agenda lo permita», un encuentro también con vecinos del recinto intramuros. Cabe recordar que la agrupación vecinal de esta zona le ha solicitado una reunión ante, a su juicio, «la preocupación creciente por los hechos vandálicos, peleas y ruidos que se vienen sucediendo», según su presidente vecinal.