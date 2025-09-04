El XIII Festival Plasencia Encorto anuncia la selección oficial de las cintas

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:50 Comenta Compartir

El Festival Plasencia Encorto ya tiene lista la selección oficial de su XIII edición. Un total de 24 cortometrajes competirán en esta cita, que se celebrará del 3 al 8 de noviembre en la capital del Jerte y que, un año más, será colaborador y calificador para los Premios Goya, lo que convierte a este certamen en una de las principales plataformas de impulso para el cortometraje español.

Entre los directores seleccionados destacan nombres con amplio recorrido en el circuito de festivales. Es el caso de Cristian Beteta, cuya obra ‘Ángulo Muerto’ ya acumula una notable trayectoria. Su anterior trabajo, ‘Mi zona’, sumó más de 60 selecciones internacionales, 27 premios y una nominación a los Premios Goya. Beteta ha sido además jurado de honor en la última edición del festival Terroríficamente Cortos.

Otro de los cineastas de mayor proyección es Vicente Mallols, que presenta ‘Carmela’. Mallols ha conseguido que sus cintas recalen en algunos de los certámenes más prestigiosos del país, con presencia en Sitges y Málaga, dos de los grandes escaparates del cine español.

La lista incluye también a Nico Romero, conocido actor que ha dado el salto a la dirección con ‘Happy Hour’, codirigida junto a Álvaro Monje. Su ópera prima como realizador ya ha tenido una cálida acogida en la Semana de Cine de Medina del Campo, uno de los festivales históricos del cortometraje en España.

Junto a ellos, otros nombres como Dany Ruz, con ‘All You Need Is Love’, y Lucía Forner Segarra, con ‘Berta’, aportan frescura y nuevas miradas a un certamen que combina la participación de directores consagrados con jóvenes promesas.

El Festival Plasencia Encorto se ha consolidado en sus trece años de trayectoria como una cita imprescindible dentro del panorama del cortometraje español. Además de ser un espacio de exhibición, cumple un papel clave como puerta de acceso a los Goya, lo que convierte cada selección en un paso decisivo para cineastas que buscan situar su obra en primera línea de la industria cinematográfica.

Del 3 al 8 de noviembre, Plasencia se convertirá en epicentro del cine en corto con proyecciones, encuentros profesionales y un público que cada año llena las salas.