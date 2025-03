Vuelve 'Al fresco', encuentro de cultura y cine en el mundo rural

J. C. R.

Plasencia inició ayer la octava edición de 'Al fresco', un encuentro de cultura y cine en el mundo rural que pretende poner en valor ... este entorno como lugar de creación artística y cultural. Se celebrará hasta el domingo 1 de septiembre.

Organizada por Imago Bubo Rural Colectivo, se desarrollará en el Espacio la Magdalena y en la Plaza de la Catedral, y también en Casas del Castañar.

Ayer empezó el cine de verano en horario de 21.30 en el Espacio de la Magdalena con la película 'Honeyland'. Seguirá hoy con 'O corno' y el sábado con 'La niña mártir' y 'Antier noche'. En el mismo lugar se emitirá en directo el podcast 'Out of the record' (jueves, 20.15).

Las charlas al fresco tendrán lugar el viernes a las 20.00 en la Plaza de la Catedral y, a las 22.30, un concierto de Castora Herz. También habrá un recital poético de Demetrio Alonso, en el Espacio La Magdalena (sábado, 20.15) y el VIII Encuentro en Casas del Castañar, el domingo.