Vuelve 'Al fresco', encuentro de cultura y cine en el mundo rural

Plasencia acogerá del 29 de agosto al 3 de septiembre la séptima edición de 'Al fresco', un encuentro de cultura y cine en el ... mundo rural que pretende poner en valor este entorno como lugar de creación artística y cultural.

Organizada por Imago Bubo Rural Colectivo, se desarrollará en el Espacio la Magdalena y en la Plaza de la Catedral, y también en Casas del Castañar.

Habrá cine de verano en horario de 21.30 en el Espacio de la Magdalena: 'Tierra de Dios' (martes 29), 'Oro blanco' (miércoles 30), 'Rams. El valle de los carneros' (jueves 31) y 'Un viento roza tu puerta' y 'Secaderos' (sábado 2). En el mismo lugar se emitirá en directo el podcast 'Out of the record' (jueves, 20.15). Las charlas al fresco tendrán lugar el viernes a las 20.00 en la Plaza de la Catedral y, a las 22.30, un concierto de Silberius de Ura. También habrá un recital poético de Demetrio Alonso, en el Espacio La Magdalena (sábado, 20.15) y el VII Encuentro en Casas del Castañar.