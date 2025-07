Vox reconoce sus dudas con el proyecto del polígono industrial Martín Palomino de Plasencia

J. C. R.

Álvaro Sánchez-Ocaña, diputado autonómico y concejal de Vox en el Ayuntamiento placentino, reconoció ayer que ha dudado de que el nuevo proyecto de ... remodelación del polígono industrial Martín Palomino «sea el que realmente necesita Plasencia». Su licitación se iniciará una vez que el Gobierno de España publique en el BOE la transferencia a la Junta de 7 millones de euros, vía Real Decreto.

Sánchez-Ocaña manifestó que mantiene «importantes dudas» sobre la idoneidad del proyecto, tras mantener conversaciones con empresarios del polígono, quienes, según asegura, consideran que las actuaciones previstas podrían afectar negativamente a la actividad económica de la zona.

«El proyecto, tal y como lo han analizado algunos de los empresarios con los que he hablado, destruirá empleo al obligar al cierre de muchos negocios», afirmó el diputado autonómico, que pone el foco en el diseño del futuro bulevar incluido en la reforma. A su juicio, dicho bulevar «puede ser muy bonito, pero seguramente no sea el más indicado para un polígono industrial, en el que los camiones y otros vehículos de transporte deben circular por un vial en el que sobran todos los elementos que no sean operativos».

Señaló que esta remodelación podría entrar en conflicto con lo establecido en el artículo 40.2 de la Constitución Española, que establece que los poderes públicos deben «promover las condiciones favorables para el desarrollo económico y políticas orientadas al pleno empleo». En su opinión, el actual planteamiento del proyecto no garantiza esas condiciones.

«Cualquier proyecto sobre Martín Palomino debe respetar las características de esa zona, buscar su mejor funcionamiento y desde luego no perjudicar a ninguno de los negocios allí asentados, ni a los trabajadores que aglutinan», añadió el diputado de Vox, que insta tanto al Ministerio como a la Junta de Extremadura a reconsiderar la propuesta.