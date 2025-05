Vox exige que se concrete la «justa» subida salarial a la Policía Local de Plasencia

J. C. R.

La portavoz del grupo municipal de Vox Plasencia, Purificación Martín, ha exigido al alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, que cumpla concrete la «justa subida ... salarial prometida en 2021 a la plantilla de la Policía Local» , así como el aumento del número de agentes en plantilla, hasta llegar a lo estipulado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT): «Son 70, en lugar de los 55 que hay en la actualidad».

Martín, después de mantener conversaciones con representantes del cuerpo de seguridad, afirma que «no puede ser que en 2025 no se haya aplicado la salarial prometida por el regidor en 2021, subida que lo único que haría sería igualar a la Policía Local de Plasencia con las de otras policías de su entorno, que están muy por encima». En este sentido, la portavoz asegura que solo el complemento específico de este cuerpo «se encuentra por debajo de todas las policías locales de Extremadura».

«No me extraña que los representantes policiales no se crean las promesas que el alcalde ha esgrimido en las últimas reuniones, después de lo ocurrido en el pasado. Son meras palabras, intenciones que no vienen avaladas por informes técnicos o Intervención, añade.