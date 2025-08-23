Las voces femeninas encienden el Folk en Plasencia

Juan Carlos Ramos Sábado, 23 de agosto 2025, 07:49 Comenta Compartir

La segunda jornada del Festival Internacional Folk de Plasencia fue toda una celebración de la voz femenina y de la fuerza de la tradición reinventada. Ante unas 2.000 personas, la Torre Lucía vibró con un ambiente festivo y cercano, que se mantuvo hasta bien entrada la madrugada.

La velada arrancó a las 21.30 horas con Crua, un proyecto portugués formado por seis mujeres que miran al repertorio ibérico con ojos de hoy. Su propuesta, íntima y coral, tendió puentes entre lo urbano y lo rural, entre el ayer y el ahora, explorando lo femenino desde la raíz de lo popular. Su canto, afectivo y honesto, atrapó al público en un viaje emocional que demostró que la tradición sigue latiendo con fuerza contemporánea.

Cerca de las once llegó el momento más esperado: Tanxugueiras. El trío gallego –Aída Tarrío y las gemelas Olaia y Sabela Maneiro– desató la locura con su mezcla explosiva de panderetas, voces poderosas y bases modernas. Desde su debut en 2018 han sacudido la escena, y en Plasencia confirmaron por qué se han convertido en un fenómeno de masas. No faltaron temas de 'Diluvio', su disco más exitoso, ni ese espíritu reivindicativo que las catapultó en el Benidorm Fest con 'Terra'. El público respondió con palmas, gritos y coros, convirtiendo la plaza en una auténtica fiesta popular.

MÁS INFORMACIÓN The Jig Kickers, Dervish y Bewis de la Rosa cierran el Festival Internacional Folk de Plasencia

La jornada se cerró a las 0.30 horas con Ruiseñora, proyecto extremeño que funde tradición, poesía y electrónica. Entre versos antiguos y sonidos futuristas, pusieron el broche perfecto a una noche que quedará en la memoria del festival como un canto poderoso, diverso y femenino.