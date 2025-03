A. B. H. Jueves, 13 de enero 2022, 07:56 Comenta Compartir

Llevan meses reclamando a la Junta de Extremadura, que es la propietaria de las viviendas sociales en las que residen, que limpie los garajes de los bloques de Gabriel y Galán que están repletos de desperdicios. Sin embargo, hasta la fecha, la petición no ha sido atendida y los vecinos están desesperados. Continúan soportando los malos olores que desprende el basurero en el que se ha convertido el garaje comunitario y a las ratas que proliferan en él.

Un auténtico foco de insalubridad al que contribuye el hecho de que las arquetas estén atascadas y las aguas fétidas salgan y se esparzan por el suelo del garaje y ya también por la calle. «Mi madre no puede ni abrir las ventanas de su casa por el olor que hay», afirma Isidoro, uno de los residentes en estos bloques de Gabriel y Galán. «Hemos pedido a la Junta que limpie los garajes pero no nos atienden y así no se puede vivir, esto es una asquerosidad». De la misma son responsables los vecinos que no cumplen con las normas de convivencia y que han utilizado la cochera como si fuera un contenedor. Pero quienes no han contribuido a ello soportan igualmente los problemas que conlleva vivir rodeados de mierda y ratas y vuelven a pedir por eso a la Junta limpieza. «Hay ratas que no se llevan mucha diferencia con un gato y hay tantas ya que trepan por los árboles y llegan a saltar al balcón y meterse en las viviendas».

Además de los vecinos, también el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta que actúe. «Nosotros llevamos a cabo tratamientos periódicos y campañas de desratización en la calle para hacer frente a las plagas, pero no sirven de nada si no se realizan igualmente en el interior de los bloques, que es donde está el problema», explicó el alcalde cuando anunció la petición a la Junta el pasado diciembre. Los vecinos piden que se retiren las basuras, se desinfecte la zona y se desatasquen las arquetas y los desagües de los garajes.