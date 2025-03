No es la primera vez que denuncian públicamente «la difícil situación que vivimos día tras día en nuestra calle», señala una de los más de ... treinta vecinos afectados en Eulogio González. «Pero seguimos sin solución y por eso volvemos a pedir que nos la den por favor; vivimos junto a un estercolero, estamos desesperados».

Las pequeñas escaleras que acaban en un minúsculo túnel que no va a ningún lado, a la altura del número 49 de Eulogio González, están suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos de la zona. «Es un picadero y un basurero», aclaran. «Mañana, tarde y noche, da igual la hora del día, aquí hay toxicómanos en todo momento que vienen a consumir», explican. «Acumulan basuras de todo tiempo, ahora hay hasta un carro de bebé, y hacen sus necesidades». Por eso, los vecinos aseguran que «además de ruidos y molestias constantes, que no paran tampoco durante buena parte de la noche, los olores son sencillamente insoportables».

Es raro el día que no acuden agentes de la Policía Nacional al lugar. «Ya nos conocen y vienen prácticamente todos los días; les quitan lo que están consumiendo, les identifican y les hacen irse de las escaleras», detallan los vecinos. «Pero al poco rato ya están de vuelta».

«Las escaleras no van a ningún lado y son solo un foco de infección, de ruidos y malos olores»

Quienes padecen este problema a diario y no desde hace unos meses, sino desde hace más de dos años, «pedimos que se nos dé una solución definitiva y entendemos que no pasa por que la policía venga aquí cada día, sino por que se tapien las escaleras, porque no van a ningún lado, no tienen ningún uso más que como picadero y basurero».

Los vecinos insisten en que «es un auténtico foco de infección, de ruidos y de malos olores; un auténtico estercolero que padecemos quienes vivimos en esta calle y que, por eso, pedimos al Ayuntamiento que ordene que se tapie; entendemos que no hay otra solución».

Es, en realidad, la que llevan reclamando desde hace casi un año. En septiembre de 2021 enviaron un escrito al Ayuntamiento, «también a la Consejería de Sanidad» dicen, en el que «la comunidad de vecinos de Eulogio González ponemos de manifiesto la difícil y complicada situación que estamos viviendo en esta calle diariamente», señala el escrito facilitado a este periódico. Detallan los problemas que les ocasionan las escaleras: «Consumo de sustancias ilegales, malos olores, robos en viviendas y terrazas y ruidos por voces y peleas durante el día y la noche».

Reconocen que, «ante esta situación, los vecinos hemos agotado los recursos que están a nuestro alcance para poner fin a lo que está sucediendo, que es llamar a la policía». Por eso ya pedían en ese escrito fechado el 17 de septiembre de 2021 que se tapiara el picadero, más vigilancia policial y mucha más limpieza del espacio y sus alrededores.

Desde el Gobierno local se aclaró entonces que la queja de estos vecinos no había sido registrada oficialmente en el Ayuntamiento, sino que había llegado a través de las redes sociales. Pero que, aun así, «se está estudiando cómo resolverla, por lo que el departamento de Urbanismo está viendo, en primer lugar, a quién pertenece ese espacio, de quién es propiedad para ver después cómo se puede actuar y solucionar el problema».

Los vecinos de Eulogio González siguen esperando esta solución casi un año después de que la pidieran por escrito y de que el Ayuntamiento se pusiera a trabajar en ella. «Así que estamos desesperados», concluyen.