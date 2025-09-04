Visitas guiadas en el Palacio de Mirabel y en las Carmelitas
Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:50
Las visitas guiadas siguen siendo uno de los grandes atractivos de la iniciativa Plasencia Abierta. Este año, tendrán lugar en el Palacio del Marqués de Mirabel, con dos turnos, a las 20.00 y 21.30 horas, para grupos de hasta 30 personas (habrá visita libre, con pago de entrada, a partir de las 22.00), y en el convento de las Carmelitas, con pases a las 19.00 y 21.00 horas y un aforo máximo de 25 asistentes, que serán dirigidos por el arqueólogo Pedro Matesanz. Las inscripciones se abrirán el 9 de septiembre, a las 9.00 horas, a través de la web culturaplasencia.es.
