Visitas guiadas en el Palacio de Mirabel y en las Carmelitas

Las visitas guiadas siguen siendo uno de los grandes atractivos de la iniciativa Plasencia Abierta. Este año, tendrán lugar en el Palacio del Marqués de Mirabel, con dos turnos, a las 20.00 y 21.30 horas, para grupos de hasta 30 personas (habrá visita libre, con pago de entrada, a partir de las 22.00), y en el convento de las Carmelitas, con pases a las 19.00 y 21.00 horas y un aforo máximo de 25 asistentes, que serán dirigidos por el arqueólogo Pedro Matesanz. Las inscripciones se abrirán el 9 de septiembre, a las 9.00 horas, a través de la web culturaplasencia.es.