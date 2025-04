Un vínculo que conecta los recuerdos en Plasencia

J. C. R.

Plasencia ha vuelto a demostrar que el corazón no entiende de edad. La segunda edición del Proyecto Intergeneracional, impulsado por Afads Norte de Cáceres y ... la Escuela Infantil de La Data, ha echado a andar con una fuerza emocional que desborda cualquier previsión.

La experiencia, presentada por el concejal de Servicios Sociales, David Calvo, une a personas con alzhéimer y a niños de entre 2 y 3 años en encuentros quincenales donde los juegos, los cuentos, los abrazos y ahora también un pequeño huerto urbano, se convierten en puentes invisibles entre generaciones: «Genera sentimientos difíciles de expresar por su profundidad y belleza».

El nuevo huerto urbano se ha convertido en una metáfora perfecta del proyecto: la tierra, como la memoria, se remueve y se cuida; se planta con esperanza, y se riega con cariño. Mientras los niños preguntan curiosidades sobre las plantas, los mayores recuperan retazos de su infancia, evocan huertas familiares, juegos al aire libre y recuerdos dormidos que, gracias a la inocencia de los más pequeños, vuelven a florecer.

Los beneficios, según los técnicos de Afads, son claros y valiosos: mejora del estado de ánimo, más interacción social y más sonrisas. También se aprecian avances en la comunicación y la memoria.

Cada sesión reúne a unos 15 usuarios de Afads y a los alumnos del último curso de La Data. Entre canciones, dibujos y plantones de tomate, se cultivan valores esenciales como la empatía y el respeto, que los niños asimilan sin darse cuenta. «Cada vez que he asistido he podido comprobar el efecto tan positivo que tiene en nuestros mayores. Este proyecto no solo mejora su bienestar, sino que también enseña a los más pequeños valores como la empatía, la solidaridad y el respeto», dice Calvo.

El proyecto, además de conmover, educa. Lucha contra los estereotipos que aíslan a los mayores y enseña desde la primera infancia que todos tenemos algo que dar y algo que aprender. Gracias a esta experiencia, los recuerdos no solo se conservan: se siembran.