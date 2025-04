El viento provoca el derrumbe de parte del falso techo del Palacio de Congresos de Plasencia Los destrozos no han causado daños personales ni estructurales ni han obligado a modificar la programación de la instalación

El fuerte viento que sopló durante el viernes y el sábado en la ciudad motivó el desprendimiento de parte del falso techo de pladur del Palacio de Congresos. Unos destrozos que tuvieron lugar sobre las seis de la mañana del sábado, a una hora por tanto en la que no había nadie en la instalación.

No obstante, el derrumbe se produjo en una parte exterior del palacio a la que no accede el público de manera habitual porque no se trata de ninguna sala ni espacio que acoja actividades.

Fueron agentes de la Policía Local quienes avisaron a los responsables del Palacio de Congresos en el momento en que constataron la caída de parte del falso techo. De forma inmediata se actuó, recogiendo los cascotes caídos y limpiando la zona, según explica la dirección de esta instalación dependiente de la Junta de Extremadura.

En estos momentos, según las mismas fuentes, que aclaran que el derrumbe no ha afectado tampoco a ningún elemento estructural, se está elaborando el proyecto de reforma del espacio afectado para reponer el falso techo y llevar a cabo las mejoras precisas para evitar que el viento vuelve a generar problemas. Del mismo modo garantizan que el percance no ha obligado a suspender la actividad del Palacio de Congresos de Plasencia, cuya programación se mantiene.

Un filón cultural y turístico

No en vano, esta instalación se consolida cada vez más como un elemento esencial de la oferta cultural y turística de la ciudad. Desde reuniones técnicas hasta ferias y encuentros variados pasando por conciertos y rodajes. La versatilidad del Palacio de Congresos ha sido clave para reactivar su uso, el que desapareció con la irrupción de la pandemia, y continuar incrementándolo.

Es así, precisamente, porque ha ampliado sus usos para acoger diferentes tipos de eventos y porque, en colaboración con el sector privado, se ha modificado el modelo de gestión, con programación no a un año o dos vista como antes, sino de apenas un mes.

Cambios y readaptaciones que han sido posibles gracias a la implicación de Cultura, Turismo y Gebidexsa, y la colaboración con el sector privado, y que están logrando reactivar el uso del palacio y, con él, la economía local también, porque esta instalación está jugando un importante papel a la hora de desestacionalizar el turismo.

