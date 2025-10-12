HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vía libre para sancionar el vandalismo en las piscinas con tareas comunitarias

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado de forma definitiva el reglamento de régimen interno de las piscinas municipales, que introduce importantes novedades en el uso y gestión de estas instalaciones. Entre las medidas más destacadas figura la posibilidad de que las sanciones económicas o las obligaciones de reparación de daños puedan sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente en casos de actos vandálicos o destrozos del mobiliario.

El nuevo texto, aprobado definitivamente tras no presentarse alegaciones durante el periodo de exposición pública, establece un marco más completo de normas para garantizar la seguridad, el respeto y la convivencia en las piscinas de verano e invierno.

Además de detallar derechos y deberes de los usuarios, el reglamento regula aforos, franjas horarias y condiciones higiénico-sanitarias, reforzando la autoridad del personal de las instalaciones. También fija un sistema de infracciones y sanciones graduadas –leves, graves y muy graves– que contempla multas de hasta 1.500 euros y prohibiciones temporales de acceso.

Te puede interesar

