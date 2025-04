Un vertedero a la vista de todo el mundo en Plasencia

Juan Carlos Ramos Lunes, 11 de septiembre 2023, 07:19 | Actualizado 07:26h. Comenta Compartir

La zona de contenedores del Camino de las Huertas se ha convertido en un auténtico estercolero y los vecinos no entienden por qué nadie hace nada. Y si realmente alguien está haciendo algo, está claro que sus actuaciones no se están traduciendo en resultados que mejoren el hábitat de la zona. Lo que están denunciando no viene de ahora, ni de ayer ni de hace dos meses. Es un problema endémico al que la administración y los agentes policiales no han aplicado una solución definitiva.

Esa área, a pesar de ser imagen y punto de entrada de Plasencia, es una de las zonas más degradadas de la ciudad. Hasta dos puntos del entorno del Camino de las Huertas se han convertido en destino de depósito de cualquier tipo de residuo, a cualquier hora del día. Una, la zona de contenedores. Otra, a unos metros, en la avenida Felipe VI, un paraje rústico transformado en una escombrera ilegal.

La zona de contenedores se ha convertido en uno de los puntos más insalubres de la ciudad. Pasear a cualquier hora de cualquier día de la semana es aventurarse a contemplar algo inconcebible en una sociedad organizada y con un arraigado espíritu de civismo.

Como si fuera una romería, a cualquier hora del día, los coches hacen fila entre las dos líneas de contenedores para abandonar los residuos que les sobran en casa. Algunos van a pasar el domingo al campo; otros, a dejar sus desechos en mitad de la calle. Y lo hacen sin ningún tipo de reparo. Si alguien les llama la atención, se arriesgan a recibir un desplante.

La zona de contenedores del Camino de las Huertas es una tierra donde la ley no impera. La gente abre las puertas de sus coches o furgonetas y, sin necesidad de otear el horizonte para cuidarse de la presencia policial, dejan frigoríficos, colchones, embalajes, escombros de obras, urinarios, parachoques, sacos con 1.000 kilos de cemento, televisiones, mamparas, armarios, neumáticos y cualquier material imaginable e inimaginable. La mayoría de estos objetos, solo se puede depositar en el Punto Limpio de la carretera de Galisteo. Otros, en días específicos que están contemplados en la web www.limpiezaplasencia.com

En su día, la Policía Local avisó que iba a multar a quienes no cumplieran con lo establecido en la normativa para la recogida de basuras. Las sanciones iban desde los 900 euros en el caso de las infracciones leves, como es por ejemplo depositar enseres fuera del horario establecido, o hasta los 45.000 euros si lo que se abandonan son escombros.

Fue una decisión adoptada por la Concejalía de Servicios Municipales tras constatar junto con la UTE encargada de la limpieza que la actitud irresponsable por parte de vecinos, y también de empresas, estaba suponiendo no solo una imagen perjudicial para la ciudad, sino un gasto para las arcas públicas.

Sin embargo, la propia UTE de limpieza se está mostrando impotente para maniobrar en este punto de la ciudad ante la falta de temor por parte de un gran número de ciudadanos incívicos ante posibles castigos o sanciones. Este diario, en el seguimiento del estado del Camino de las Huertas, pudo comprobar que un parachoques estuvo al menos dos semanas sin ser recogido y que un urinario (en el caso de ser el mismo) lleva un mes a la vista de todos.

De esta forma, la zona de contenedores se halla a medio camino de ser un foco de infecciones y un mercadillo de segunda mano, ya que necesitados y curiosos remueven constantemente las basuras para llevarse algo a casa. Muchas quedan esparcidas por la calzada, lo que provoca fuertes olores y pequeños ríos de material orgánico que se esparcen por toda la plazuela y que atraen a ratas y cucarachas.

A 50 metros hacia el norte, en la avenida Felipe VI, las dimensiones de la escombrera ilegal van agigantando su altura y su diámetro. Parece ser que a pocos les importa los 45.000 euros de multa.

