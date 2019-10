Luz verde a las operaciones urbanísticas y al convenio con la UTE del Agua Una de las votaciones que ayer se hicieron en el pleno. :: d. palma A. B. H. Sábado, 5 octubre 2019, 09:31

plasencia. En un pleno en el que no hubo botellas de agua de plástico, sino jarra y vasos de cristal, el PP sacó adelante dos de los proyectos más importantes que han pasado por el Ayuntamiento en los últimos años. Lo hizo, además, en el caso de las operaciones urbanísticas, con el respaldo de toda la oposición.

Se trata de las iniciativas privadas que permitirán la recuperación de 133.000 metros cuadrados en las zonas de la Serrana y la Mazuela, en las que se construirán 12 nuevos viales, una rotonda, más de 200 nuevos aparcamientos y en las que se podrán levantar 600 viviendas, con una inversión de 4,3 millones de euros. Por eso, y aunque el portavoz del PSOE, Raúl Iglesias, dijo que lo que hace con estos proyectos el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, es cumplir con lo establecido en el PGM, la portavoz de Unidas Podemos (UP), Mavi Mata, quiso agradecer al edil popular «su implicación y esfuerzo para sacar adelante estos proyecto».

Un agradecimiento que Hernández también recibió del alcalde, al igual que el otro concejal que ayer protagonizó el pleno, el edil de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla. «Porque con su trabajo constante ha logrado una gran inversión para la ciudad». En concreto, los 10,5 millones de euros que la UTE del Agua debe ejecutar en mejoras pendientes -que llegarán a más de 40 calles- en los tres años que restan para que finalice su contrato en vigor desde 2007.

Una operación que contó con el respaldo de Ciudadanos y UP pero no con el del PSOE. Según explicó Iglesias, porque no se cree que «una UTE que ha incumplido sistemáticamente vaya a invertir en tres años lo que no ha hecho desde 2007».

Por último, la modificación presupuestaria para ultimar la reforma de la Puerta del Sol fue aprobada solo por el PP. La oposición en bloque votó en contra porque considera que la operación refleja una falta de planificación.