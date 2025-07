Un verano maldito en La Isla de Plasencia

J. C. R.

El parque de La Isla, corazón verde de Plasencia y punto de encuentro estival para cientos de familias, jóvenes y mayores, atraviesa un verano que nadie olvidará, y no precisamente por sus días de sol y disfrute. Árboles desplomados, actos vandálicos, hostelería ausente y presencia de personas sin hogar que ocupan espacios públicos han desdibujado la imagen de lo que suele ser un oasis de paz y frescor.

La primera alarma sonó a finales de junio, cuando varias ramas se vinieron abajo sobre la zona de ocio del parque. Aunque no hubo heridos, el susto evidenció la gravedad del suceso. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. En menos de un mes, al menos tres caídas de ramas o árboles de gran tamaño han puesto en riesgo la seguridad de los usuarios.

El último incidente tuvo lugar en la medianoche del pasado viernes. La mitad de un árbol de grandes dimensiones se desplomó en la parte sur del parque. En total, unos 15 metros de ramas, hojas y madera podrida que cayeron sobre las mesas del merendero y el canal de baño. Solo la fortuna y la rápida reacción de los presentes, alertados por el crujido previo del tronco, evitaron daños personales. No hubo heridos, pero sí un temor creciente. «Si le llega a dar a alguien, le mata», afirmaba un usuario días atrás, tras otra caída similar que afectó a una barandilla del paseo.

A pesar de estos incidentes, el Ayuntamiento ha recordado que la empresa encargada del mantenimiento, la UTE de Jardines, realiza podas anuales y revisiones periódicas. Sin embargo, reconocen que el estrés hídrico derivado del invierno húmedo y el verano extremo está pasando factura a los árboles. Se han intensificado los trabajos, pero los usuarios siguen pidiendo una revisión exhaustiva y urgente de toda la arboleda del parque. Y eso que se han talado casi un centenar de unidades enfermas en los últimos dos años.

Vandalismo y clausura

Pero no todos los golpes que sufre La Isla son producto del llamado calentamiento global. La mayoría son provocados por la acción del hombre. La pasada semana, la zona inicial del canal de baños, ya de por sí deteriorada, apareció llena de basura. Papeleras volcadas, pañales, botellas y bolsas flotaban en el agua o estaban esparcidos por los caminos. Las imágenes circularon rápidamente por WhatsApp y redes sociales, y el clamor ciudadano no tardó en llegar.

«Esto es una vergüenza, de verdad», decía un hombre en un vídeo que se convirtió en viral. El Ayuntamiento confirmó que se trató de un acto vandálico, ordenó una limpieza urgente y cerró el canal durante dos días. El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, condenó los hechos con contundencia y anunció el refuerzo de la vigilancia.

Gracias a la intervención policial, el autor fue detenido. Se trata de una persona sin hogar, según informó el Ayuntamiento, que también activó los servicios sociales para abordar su situación. «No solo se trata de castigar el delito, sino de entender el contexto de exclusión que lo rodea», explicó el alcalde, Fernando Pizarro.

En este sentido, también han proliferado quejas por la presencia de personas acampadas en el parque, especialmente en las gradas del campo de fútbol y el área infantil del Rosal de Ayala. Los usuarios denuncian que incluso hay colchones y objetos personales en la zona donde juegan los niños. Esta semana, tras la actuación de las autoridades, ya no quedaban restos visibles de esas acampadas.

El Ayuntamiento ha señalado que se trata de casos puntuales y que, en los más sensibles, se han activado mecanismos sociales para su atención. «La Isla es un espacio de convivencia, y no permitiremos que unos pocos irresponsables condicionen el disfrute de todos», declaró Nisa.

Sin bar ni kiosko

Como si la situación no fuera ya complicada, los usuarios del parque no tienen este año ningún lugar donde comprar agua, refrescos o algo de comer. El bar restaurante y el kiosco, únicos puntos de venta en la zona, están cerrados desde el 31 de diciembre, tras la renuncia de los adjudicatarios. Y no abrirán durante las semanas centrales del verano. Si es que lo hacen.

El proceso de licitación para su gestión fue publicado el 23 de junio, pero, debido a los plazos legales y las obras necesarias en las instalaciones, no se prevé su apertura hasta, como pronto, finales de agosto.

La mesa se reunirá el 29 de julio para proceder a la apertura y valoración de las propuestas económicas. A partir de ahí, el órgano contratante tiene un máximo de 15 días para formalizar el contrato tras la adjudicación provisional, siempre que no existan recursos administrativos que puedan alargar el proceso. Además, hay que esperar a que culminen las obras de remodelación del edificio central, a nivel de infraestructuras y redes de suministro. Las asumirá el Ayuntamiento, costarán casi 30.000 euros y tienen un plazo de ejecución de 15 jornadas. De momento, el aspecto exterior sigue inalterable.

Así, el parque más concurrido de Plasencia, epicentro del ocio familiar, no ofrece ni una sombra con bebida. «Hay fuentes, sí, pero el calor aprieta y un refresco o un helado hacen mucha falta», comentaba una madre con niños el pasado fin de semana. Es algo de lo que ya se quejaron los padres durante la Feria Infantil de las pasadas Fiestas de Plasencia. Desde entonces, sigue sin habilitarse un punto de bebidas en el parque. No es la primera vez que esto sucede: en 2009 ya se vivió un verano sin bares. Ahora se repite, para decepción de los ciudadanos.

