«Venimos a Plasencia para quedarnos»

El PSOE quiere volver a pisar fuerte en Plasencia. Así lo dejó claro su secretario general en la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, durante ... su visita a la ciudad, donde anunció el inicio de una nueva etapa marcada por la presencia constante del partido en las calles de las localidades de la provincia. «El PSOE no viene a Plasencia de visita, viene a quedarse», ha afirmado.

La comparecencia en Plasencia este fin de semana sirvió para poner en marcha un calendario de actividad descentralizada con el que el partido pretende reforzar su vínculo con la sociedad placentina y construir, desde la base, un proyecto «ilusionante y participativo». Cotrina explicó que «hoy comienza a desplegarse la hoja de ruta a la que me comprometí, y es la descentralización del PSOE de la provincia de Cáceres». Su propósito, dijo, es mantener una presencia y escucha permanentes «para ser útiles a la sociedad placentina y a la de toda la provincia, y poder comenzar a construir nuestro proyecto de la mano y con la participación de la ciudadanía».

En Plasencia, el PSOE provincial trabajará junto a la agrupación local para organizar reuniones con la sociedad civil y empresarial, que se celebrarán de forma trimestral. El objetivo, según Cotrina, es que «seis meses antes de las elecciones podamos presentar un programa que haya salido de estos espacios de escucha, porque hay que pasar página y superar este gobierno agotado con alternativas, y la mejor alternativa va a venir desde el PSOE».

Cotrina también fue crítico con la gestión municipal actual. «Sabemos que el alcalde es muy agradable y muy simpático, y no dudamos que durante su mandato se hayan hecho cosas buenas, pero la gestión municipal es más que ser buena gente», señaló. También reprochó la caducidad de los fondos europeos de la residencia de mayores y la ampliación del parking de La Isla: «¿Cómo se han permitido perder cuatro millones de euros en una ciudad que en los últimos años ha perdido miles de habitantes? Plasencia es el motor del norte de la provincia, pero nos hemos quedado anclados en el pasado y queremos recuperar, con nuestro proyecto, el sentimiento de orgullo de pertenecer y ser de Plasencia».

El secretario general del PSOE de Plasencia, Alfredo Moreno, coincidió con Cotrina en la necesidad de un cambio de rumbo y subrayó la importancia de contar con apoyo regional y provincial para «conocer y entender las necesidades actuales de Plasencia». Según dijo, «el PP está cansado, no tiene ni fuerzas ni ánimos para gobernar esta ciudad para su progreso, y nuestro trabajo de cara a 2027 va a estar centrado en confeccionar, con toda la ciudadanía, un proyecto bonito e ilusionante».