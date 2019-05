Los vendedores ambulantes piden un mercadillo los domingos en el arroyo Niebla REDACCIÓN Viernes, 31 mayo 2019, 07:55

plasencia. La iniciativa ha partido de los vendedores ambulantes del mercadillo de la Hispanidad, pero cuenta ya con el respaldo de las asociaciones vecinales de la zona sur y de otros colectivos sociales y culturales.

El objetivo es que los domingos haya también un mercadillo en el paseo del arroyo Niebla. «Consideramos que es una buena iniciativa y, por eso, la hemos respaldado», explica Jaime Collado, presidente vecinal de San Miguel. Al igual que esta agrupación, Los Monges, Guadalupe, San Juan y Río Jerte también han mostrado su conformidad con la propuesta de los vendedores ambulantes y así lo han transmitido por escrito de forma individual al Ayuntamiento.

«Creemos que es una iniciativa que potenciará la zona sur, en particular, y la ciudad, en general, los domingos, cuando no hay actividad, y que el espacio elegido, el arroyo Niebla, es también muy adecuado, porque el mercadillo no interrumpirá el tráfico», añade Collado, que confía en que la propuesta salga adelante.