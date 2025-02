Vecinos de San Miguel urgen su inclusión en la asociación La Unión

Después de meses de espera, el presidente de la asociación de vecinos de San Miguel había convocado para la tarde del pasado jueves la ... asamblea en la que por fin podrían incorporarse nuevos socios. Vecinos del barrio cuyas quejas y protestas habían obligado, de hecho, a la convocatoria de esa asamblea.

Pero esta vez tampoco se celebró. Horas antes el presidente vecinal, Jaime Collado, decidió retrasarla una semana, hasta el próximo jueves 21, «por razones profesionales de obligado cumplimiento». Así que los vecinos que quieren ser socios tendrán que continuar esperando un poco más.

«Llevamos esperando dos años a que se nos admita como socios», recuerda Irene García, una de las representantes de los vecinos que reclaman la apertura de la asociación La Unión y la renovación de su junta directiva.

Hace ya dos años que iniciaron su reivindicación y ocho meses desde que realizaron la protesta para conseguir hacerla realidad. Fue el pasado marzo cuando alrededor de un centenar de vecinos se concentraron a las puertas de la sede vecinal para exigir a Jaime Collado una asamblea en las que se mostraran las cuentas de la asociación y se permitiera hacerse socios a todos aquellos que lo desearan. Según decían los participantes en la concentración, eso no había sido posible por «la falta de voluntad del presidente, ya que no admite socios o no está en las citas concertadas en el momento acordado para ello».

Esa protesta de marzo se trasladó unos días después al Ayuntamiento sin éxito tampoco y el pasado jueves una representación de los vecinos acudieron de nuevo a la sede vecinal a la hora fijada para la asamblea aun sabiendo que ya no se iba a celebrar, pero con el mismo fin. «Mantenemos nuestra reivindicación y seguiremos con ella hasta lograrla y, por eso, volveremos a la sede vecinal el próximo jueves», adelanta Irene García. «Hace dos años que no se celebra una asamblea, aunque es obligatoria una al menos al año, y la actual directiva no cuenta con los miembros precisos, esta situación tiene que cambiar».