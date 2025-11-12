Vecinos de Plasencia se movilizan tras el desmantelamiento del parque infantil de La Rana El Ayuntamiento defiende la actuación y propone como alternativa el uso del parque de La Coronación, que abrirá en las próximas semanas

Juan Carlos Ramos Plasencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:31 Comenta Compartir

La retirada del parque infantil situado junto a la conocida fuente de La Rana ha encendido las protestas de decenas de familias placentinas. El desmonte, ejecutado dentro del plan municipal de renovación de parques, ha generado malestar entre los vecinos, que se concentraron ayer martes por la tarde para pedir que se restituya la zona de juegos que, aseguran, era «el corazón del barrio».

Durante la jornada, madres y padres lamentaron la desaparición de un espacio «muy querido» por los niños y niñas. En una carta enviada a los medios, los usuarios recuerdan que el parque «estaba en buen estado, los juegos se mantenían y el suelo de caucho era seguro». Critican además que «no se haya informado previamente ni ofrecido alternativas adecuadas», y denuncian que los menores «están desconsolados», motivo por el que organizaron la concentración «para pedir que les devuelvan su fábrica de sueños».

Paralelamente, una recogida de firmas en internet, que supera ya los 160 apoyos, solicita que el futuro parque incluya más árboles y fuentes, con el objetivo de crear un entorno «más natural y sostenible».

El Ayuntamiento defiende la actuación

Ante la polémica, el Ayuntamiento de Plasencia emitió un comunicado en el que defiende que la retirada se debe «al mal estado del equipamiento y a que no cumplía la normativa de seguridad vigente». El Consistorio subraya que la ciudad está inmersa en un proceso de modernización de sus áreas infantiles, con una inversión cercana al millón de euros, y que la actuación en La Rana forma parte del primer lote de ese plan.

«Está prevista la instalación de un nuevo parque homologado, moderno y totalmente adaptado a los estándares actuales», asegura el Ayuntamiento, que añade que la otra zona de juegos del mismo parque «será mejorada en los próximos días para reforzar la seguridad y el disfrute de los usuarios».

Además, recuerda que el cercano parque de La Coronación, incluido en esta primera fase de renovación, abrirá próximamente, «de modo que los niños de la zona seguirán disponiendo de un espacio de ocio durante este periodo de obras».

Unidas Podemos pide planificación y participación

La portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, expresó su indignación por la forma en que se ha gestionado la intervención. «Como madre y como concejala que lleva años reclamando el mantenimiento de los parques, no puedo quedarme callada ante lo que está pasando en La Rana», afirmó.

Mata recordó que en 2021 se realizó un estudio técnico sobre el estado de los 57 parques de la ciudad y que se acordó una inversión anual de 250.000 euros durante cuatro años para su mejora. Sin embargo, criticó que en el caso de La Rana «la ubicación elegida para el nuevo espacio no tiene sentido: se ha eliminado la zona arbolada, no hay sombra y no se prevé instalarla porque no hay presupuesto».

«Duele ver cómo se toman decisiones sin planificación, sin avisar a las familias y sin participación ciudadana», añadió. «No se trata de colores políticos, sino de sentido común: el dinero público debe gestionarse con transparencia y contando con quienes usan los parques».